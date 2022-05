Das ungewöhnliche Luftfahrzeug besteht aus zwei parallelen Rümpfen, die nur durch das Tragflügelmittelteil verbunden sind. Ziel des Stratolaunch genannten Projektes ist, in naher Zukunft Hyperschall-Flugzeuge kostengünstig in große Höhen zu transportieren. Ursprünglich wurde an Satellitenstarts, Raketen und Raumgleiter gedacht, die als Traglast unter dem mittleren Flügel befestigt und ausgeklinkt werden.

© Giorgos Konstantinidis / MotionTeam/ / Picture Alliance Crowdfunding Genug gewartet, sagen diese Ukrainer: Wir rüsten unsere Piloten selbst aus

Das Projekt war 2011 durch den Microsoft-Mitbegründer Paul Allen finanziert worden. Als Basis dienten zwei von United Airlines ausrangierte Boeing 747, die auch die sechs Trieb- und Fahrwerke für das Doppelrumpf-Flugzeug lieferten. Doch den Erstflug im April 2019 konnte Allen nicht mehr miterleben – er starb bereits 2018. Da er testamentarisch die finanzielle Zukunft des Stratolaunch-Projektes nicht geregelt hatte, kam es fast zur Bruchlandung des ganzen Vorhabens.

Inzwischen gilt das Pentagon als der Hauptauftraggeber. Es geht um Tests neuer Hyperschall-Flugsysteme, die im nächsten Jahr beginnen sollen. Dafür befindet sich im Moment das Stratolaunch Model 351, auch "Roc" genannt, in der Flugerprobung. In der Wüste nördlich von Los Angeles wird unter Teilnahme zahlreicher Zuschauer geprüft, was bei Start und Landungen am Mojave Air & Space Port passiert.

Von seinen Ausmaßen stellt Stratolaunch Model 351 in einem Wert sogar die Antonow An-225 in den Schatten. Das in der Ukraine gebaute ehemalige größte Frachtflugzeug der Welt wurde vom russischen Militär Ende Februar bei Kiew zerstört. Die Maße zum Vergleich (Stratolaunch/An-225): Länge 73/84 Meter, Spannweite 117/88,4 Meter, maximales Abfluggewicht 590/640 Tonnen.

Sehen sich auch folgende Fotostrecken an:

- Giganten am Himmel: Das sind die größten Flugzeuge der Welt

- Für immer ausrangiert: Jets nach ihrer letzten Landung

- Das sind die größten Flugzeug-Friedhöfe der Welt