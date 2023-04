von Rebecca Häfner Fritz Meinecke ist durch seine Outdoor-Videos auf Youtube bekannt geworden. Seine Fans lieben es, ihn dabei zu begleiten. Andere sehen ihn wegen seiner Äußerungen kritisch. Im Interview mit dem stern spricht er über seine Erlebnisse, die Kritik an ihm und wie jeder Abenteuer erleben kann.

Alles begann 2014 mit einem zweieinhalbminütigen Video einer verlassenen Kirche, die der Magdeburger Fritz Meinecke erkundet. Heute folgen dem 33-Jährigen bald drei Millionen Menschen auf der Videoplattform Youtube. Er begeistert seine Fans mit der Extreme – im letzten Jahr ist er mit dem Rad nach Istanbul gefahren, hat in der Show "7 vs. Wild" mit nur sieben Gegenständen sieben Tage lang in der Wildnis überlebt oder war in der Sahara unterwegs.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, auf Entdeckungstouren zu gehen, Abenteuer zu erleben und diese mit Videos zu dokumentieren?