Sehen Sie im Video: Von der Filmmusik mitgerissen – kleines Mädchen singt lautstark "Frozen"-Song in der Business Class.





























Süßer Moment eines sechsjährigen Mädchens auf einem Flug von London nach Dubai.





Die kleine Amaya Patel sitzt in der Business Class und schaut ihren Lieblingsfilm „Frozen“. Als das Lied „Let it go“ kommt, singt sie lautstark mit.





Ihre Mutter hält den witzigen Moment auf einem Video fest. Auf Tiktok geht die süße Aufnahme viral.





Das Video erreicht über 1,5 Millionen Aufrufe.





„Es war das erste Mal, dass Amaya wirklich Kopfhörer benutzt hat, und sie hatte sich entschieden, Frozen zu sehen, da es ihr Lieblingsfilm ist. Natürlich ist "Let It Go" ihr Lieblingslied in Frozen, und als das Lied ertönte, war sie ganz in den Moment vertieft und fing an, überschwänglich mitzusingen.“ – Mutter





Da die Anschnallzeichen eingeschaltet waren, konnte niemand aus der Familie die kleine Amaya darauf aufmerksam machen, dass sie mit ihrem Gesang das ganze Flugzeug unterhält.

Ihre Mutter hat noch versucht ihr zuzurufen und auf sich aufmerksam zu machen.





Doch Amaya war schon zu sehr in ihren Song vertieft.

