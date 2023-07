In der Natur zu duschen ist eine feine Sache – wenn man unter sich ist. Wenn nicht, sorgt ein Duschzelt für die nötige Privatsphäre. Was ein gutes von einem schlechten unterscheidet und worauf Sie beim Kauf eines Duschzelts achten müssen, verrät der Vergleich.

Duschen ist beim Camping eine der größten Herausforderungen, denn nur in edlen Wohnwagen oder Wohnmobilen befindet sich ein kleines Bad. Im umgebauten Bulli ist aber meist nur Platz für einen Wassertank. Toilette und oder Dusche sind hingegen eine Rarität. Ein Duschzelt löst dieses Problem, wenn man keine Lust hat, sich in den Gemeinschaftsduschen zu waschen. Dabei handelt es sich um ein Hochkant-Zelt, das Sie in der Nähe Ihres Bulli aufstellen können und in dem Sie dann ungestört duschen, sich umziehen oder den Toilettengang verrichten.

Ein gutes Duschzelt muss deshalb ein paar Grundkriterien erfüllen. Erstens ist eine Halterung für einen Duschkopf wünschenswert. Zweitens sollte es Taschen für Hygieneartikel bieten. Eine wasserdichte Tasche für Kleidung ist ebenfalls von Vorteil, genauso wie Öffnungen an der Seite oder im Dach, damit der Duschdampf oder sonstige Dämpfe entfleuchen.

Oder man bei einer längeren Sitzung wenigstens den schönen Ausblick genießen kann, wenn der Mobilfunkempfang versagt. Drittens besticht ein gutes Duschzelt durch einen vernünftigen Halt. Nicht dass es bei einem Windstoß wegfliegt. Und viertens ist ein leichter Aufbau natürlich nie verkehrt. Wichtig: Nutzen Sie biologisch abbaubares Duschzeug, um die Natur zu schonen.

Wolfwise Pop-up-Duschzelt

Packmaß: 59 x 59 x 3,5 cm

59 x 59 x 3,5 cm Maß: 190 x 120 x 120 cm

190 x 120 x 120 cm Gewicht: 2,2 kg

2,2 kg Bodenmatte: Enthalten

Los geht es mit dem Pop-up-Duschzelt von Wolfwise. Pop-up-Zelte bestechen durch einen besonders einfachen und schnellen Aufbau. Anstatt Zeltstangen zusammen zu schieben und in das Zelt zu stecken, müssen Sie es lediglich auffalten. Es empfiehlt sich trotzdem, das zu zweit zu tun. Mit einem Gewicht von nur 2,2 Kilogramm ist das Duschzelt von Wolfwise durchaus leicht. Und leicht lässt es sich auch verstauen, denn sein Packmaß beträgt nur 59 x 59 Zentimeter bei einer Höhe von 3,5 Zentimeter.

Besonders große Camper sollten aber Abstand von dem Duschzelt nehmen. Mit einer Höhe von 190 Zentimetern dürften sich Personen über 1,90 Metern beengt fühlen. Gleiches gilt, wenn Sie zu zweit darin duschen wollen. Das ist mit einer Bodenbreite von 120 Zentimetern dann doch reichlich eng. Leider verfügt das Zelt auch nur über eine Öffnung, die sich im Kopfteil befindet. Durch diese müssen Sie den Duschkopf führen. Eine Halterung für diesen bietet das Duschzelt leider nicht.

In einer kleinen Tasche an der Seite können Sie Ihr Duschzeug lagern. Leider lässt sich die Tasche nicht wasserdicht verschließen, weshalb Sie für technische Geräte ungeeignet ist. Ansonsten bietet das Zelt noch eine Handtuchhalterung. Eine Tasche für Kleidung fehlt. Immerhin ist eine Bodenmatte im Lieferumfang enthalten, wenn Sie nicht auf dem Naturbelag duschen wollen. An vier seitlichen Seilen können Sie das Zelt mit Heringen sichern.

Fazit: Ein Einsteiger-Duschzelt, dem eine Duschkopfhalterungen und wasserdichte Kleiderfächer fehlen.

TUKAILAI Duschzelt

Packmaß: 60 cm Durchmesser

60 cm Durchmesser Maß: 190 x 120 x 120 cm

190 x 120 x 120 cm Gewicht: circa 2,5 Kilogramm

circa 2,5 Kilogramm Bodenmatte: nicht enthalten

Das geht durchaus günstiger und zwar mit diesem Duschzelt von Tukailai. Hierbei handelt es sich ebenfalls um ein Pop-up-Zelt, das Sie einfach auffalten und an vier Seilen mit Heringen befestigen. Seine Maßen einen sich ebenfalls mit dem Wolfwise-Zelt und betragen 190 x 120 x 120 Zentimeter. Entsprechend bietet es nur Platz für eine Person, die im maximal 1,80 Meter groß ist.

Im Vergleich besser macht das Tukailai nicht nur sein etwas günstigerer Preis. Es bietet auch eine Halterung für den Duschkopf, zwei Öffnungen am Kopfteil und eine Öffnung an der Seite. Neben einer kleinen Tasche für Ihr Duschzeug befindet sich auch eine Handtuchhalterung im Zelt. Leider fehlt eine wasserdichte Tasche für die Kleidung.

Mit einem Gewicht von circa 2,5 Kilogramm ist es geringfügig schwerer als die Konkurrenz. Aber die kreisrunde Tragetasche hat ebenfalls nur einen Durchmesser von 60 Zentimetern. Verstauen lässt sich das Tukailai-Zelt damit ebenfalls problemlos. Leider fehlt eine Bodenmatte. Ob Sie wollen oder nicht, Sie müssen auf dem Naturboden duschen. Schade.

Fazit: Ein günstigeres und etwas ausgereifteres Duschzelt, das leider eine Bodenmatte vermissen lässt. Wasserdichte Kleidertaschen suchen Sie hier ebenfalls vergebens.

Lumaland Premium-Duschzelt

Packmaß: 100 x 15 x 15 cm

100 x 15 x 15 cm Maß: 220 x 150 x 150 cm

220 x 150 x 150 cm Gewicht: 5,3 kg

5,3 kg Bodenmatte: Enthalten

Bei dem Lumaland-Duschzelt handelt es sich nicht um ein Pop-up-Zelt. Und trotzdem verspricht der Hersteller einen einfachen Aufbau. Gelingen soll der mit einem besonderen Faltsystem. Laut Hersteller ziehen Sie dafür einfach an einem Sicherungsseil, was einen Mechanismus auslöst, der dafür sorgt, dass sich die Gelenkstangen des Zeltes auffalten.

Interessant dürfte das Zelt vor allem für größere Camper sein, da es laut Hersteller für Personen bis 205 Zentimetern geeignet ist. Im Zeltinnern befindet sich ein Haken, an dem Sie den Duschkopf Ihrer Camping-Dusche befestigen können. Natürlich bietet das Zelt auch eine Handtuchhalterung und Taschen für Ihre Kleidung. Wasserdicht sind die leider nicht. Für einen sicheren Halt des Zeltes sorgen natürlich Heringe.

Allerdings ist das Zelt mit einem Gesamtgewicht von 5,3 Kilogramm mehr als doppelt so schwer wie die beiden ersten Duschzelte im Vergleich. Sein Packmaß fällt mit 100 x 15 x 15 Zentimetern aber klein aus. Ein Zeltboden ist ebenfalls enthalten. Bei Bedarf lässt sich dieser auch herausnehmen.

Fazit: Mit 5,3 Kilogramm ein echter Brocken und deutlich teurer als andere Duschzelte. Für große Camper aber die bessere Wahl als die kleineren Modelle.

JUSTCAMP Freeport Duschzelt

Affiliate Link JUSTCAMP Freeport Duschzelt Jetzt shoppen 77,90 €

Packmaß: ‎14 x 14 x 63 cm

‎14 x 14 x 63 cm Maß: 200 x 165 x 165

200 x 165 x 165 Gewicht: 3,2 kg

3,2 kg Bodenmatte: Enthalten

Wenn Sie ein günstigeres und dennoch relativ großes Duschzelt suchen, könnte das Modell von Freesport das richtige für Sie sein. Im Vergleich zum Lumaland-Duschzelt ist es zwar mit einer Höhe von 200 Zentimetern ganze 20 Zentimeter kleiner, dafür aber 15 cm breiter und noch immer hoch genug für überdurchschnittlich große Menschen.

Sein größter Nachteil dürfte wohl der Aufbau sein, denn der gelingt wie beim klassischen Zelt: Sie müssen die Zeltstangen durch die vorgegebenen Schlaufen führen und dann in einer Öse des Zeltbodens befestigen. Das ist bei zwei Stangen natürlich nicht wirklich kompliziert, aber der Aufbau anderer Duschzelte gelingt natürlich einfacher. Natürlich befestigen Sie auch das Freesport-Duschzelt mit Heringen im Boden. Die dazugehörige Bodenmatte lässt sich entfernen.

Im Dach des Zeltes befindet sich eine Belüftungsluke. Weitere Öffnungen bietet es leider nicht. In einer kleinen Tasche im Inneren können Sie Ihr Duschzeug deponieren, aber eine Handtuchhalterung vermissen Warmduscher leider. Mit einem Gewicht von 3,2 Kilogramm ist es aber deutlich leichter als sein Lumaland-Konterfei.

Fazit: Der Kompromiss für große, aber sparsame Menschen. Die fehlende Handtuchhalterung trübt die Euphorie.

GYMAX Pop-up Camping-Duschzelt

Packmaß: 65 x 13 cm‎

65 x 13 cm‎ Maß: ‎228 x 113 x 190 cm

‎228 x 113 x 190 cm Gewicht: 4,3 kg

4,3 kg Bodenmatte: Enthalten

Große Familien kenne das Problem, wenn die Diva der Clique morgens das einzige Bad für Stunden besetzt. Beim Camping-Urlaub ist das natürlich nicht anders. Für all jene könnte ein doppeltes Duschzelt Sinn ergeben. Eines dieser seltenen Exemplare ist das Modell von Gymax.

Dabei handelt es sich um ein doppeltes Pop-up-Zelt wie es die beiden ersten Zelte im Vergleich sind. Leider ist es mit 190 Zentimetern Höhe nicht für überdurchschnittlich große Camper geeignet. Die Duschkabinen sind jeweils 113 Zentimeter breit. Pro Duschkabine befinden sich zwei kleine Netztaschen im Inneren und natürlich auch eine Leine für die Handtücher.

Eine innerer Reißverschluss trennt die beiden Duschkabinen voneinander. Mit Heringen fixieren Sie das Doppelzelt am Boden. Den Zeltboden können Sie hingegen nicht herausnehmen. Mit 4,3 Kilogramm ist es das zweitschwerste Zelt im Vergleich.

Fazit: Das passende Duschzelt für Gruppen oder Großfamilien.

Duschzelt-Zubehör

Einige Gadgets erleichtern die Brause im Duschzelt. Ein sogenannter Wetbag sorgt beispielsweise dafür, dass Ihre Kleider in der Dusche trocken bleiben. Achten Sie außerdem darauf, dass Sie biologisch abbaubares Duschgel in der Natur verwenden. Schließlich wollen wir die schönsten Flecke der Erde für unsere Nachkommen bewahren. Und natürlich brauchen Sie eine Campingdusche. Hier bietet sich ein elektrisches Modell an, dass Sie lediglich in einen Süßwasserbehälter halten müssen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.