von Anke Eberhardt

Viele Seen und Flüsse warten nur darauf, Radelwaden zu kühlen. Ein erfrischender Guide zu den Orten, wo man am Ufer den Sonnenaufgang genießt, zur Mittagspause ins Wasser hüpft und am Abend den Sundowner bestellt.

Reif für die Insel: Große Kärnten Seen-Schleife

Faaker-See-Insel - Velden am Wörthersee - Maria Wörth

Ob man den perfekten Morgen erlebt, hängt von der Entscheidung am Vorabend ab. In Kärnten am besten: mit dem Boot auf die Insel im Faaker See übersetzen und sich in Österreichs einzigem »Inselhotel« einbuchen. Dann beginnt der nächste Tag frei von Autos und umgeben von Wasser, das mal türkisblau, mal smaragdgrün schimmert, geradezu karibisch. Noch schnell alle Enten mit einem Hechtsprung in den See wecken, mit Rührei auf der Hotelterrasse die nötige Power anfuttern – dann wieder rüber aufs Festland und ab aufs Rad.

Erst umrunden wir den halben Faaker See, bevor wir den Lenker nach Norden richten. In St. Niklas wird die Drau überquert, dann biegen wir ab und erreichen nach einer gemütlichen halben Stunde Velden am Wörthersee. Wer beim Schwimmen keinen Fisch entdeckt, wird an der Uferpromenade sicher fündig: Hier brutzeln und braten zahlreiche Restaurants frischen Fang. Gut gestärkt, führen zwei Wege zum Abendziel Maria Wörth: Der erste entlang der Nordseite über Pörtschach und vorbei an Klagenfurt rund um den See. Die Abkürzung am südlichen Ufer entlang, durch die Dörfer Auen und Dellach, stets nah am See. Am Ziel endet der Tag fast so, wie er begonnen hat: mit Sushi und Cocktail auf dem Steg eines Hotels, das umgeben von türkisblauem Wasser liegt. Dieses Mal heißt es "Hotel Linde".

Kärnten Seen-Schleife

Region: Kärnten

Länge: 340 Kilometer

Dauer: 5–8 Tage

Schwierigkeit: 1 - 3

Info: seenschleife.at

Wie eine Acht zieht sich die Kärnten Seen-Schleife größtenteils flach durch Österreichs südlichstes Bundesland. Idealer Start ist der Knoten in der Mitte: Villach. Die Route ist nah ans Wasser gebaut, führt etwa vorbei am berühmten Wörthersee oder am Klopeiner See, dem wärmsten Badesee Europas. Wer müde Beine bekommt, kann mit Schiffen abkürzen.

Berauschende Route: Tauernradweg

Krimmler Wasserfälle – Bramberg am Wildkogel – Mittersill

Das Beste gleich zu Beginn? Am Tauernradweg kein Problem: Schon am Start in Krimml, gut sichtbar beim Frühstück im »Hotel Post« in der Ortsmitte, stürzen die Krimmler Wasserfälle die Felsen herab. Und zwar aus einer Gesamthöhe von 380 Metern, was, grob überschlagen, sieben Niagarafälle ergibt. Für Fahrräder ist das berauschende Terrain nichts, doch nach der Anfahrt ist es nur ein kurzer Fußmarsch den Wasserfallweg hinauf zu den spektakulären Aussichtskanzeln.

Man könnte jetzt bis ins Krimmler Achental wandern, aber zur Mittagszeit schillern am Fuße des unteren Wasserfalls die schönsten Regenbögen. Von nun an geht es mit dem Rad bergab, natürlich nur rein topografisch gesehen: immer an der Salzach entlang, durch den Nationalpark Hohe Tauern, bis ins 18 Kilometer entfernte Bramberg am Wildkogel. Im dortigen Restaurant "Weyerhof" angekommen, folgt der schwierigste Streckenabschnitt: sich aus den vielen Wasser-im-Mundzusammenlauf- Gerichten eines auszusuchen. Franz Meilinger zaubert klassischen Kaiserschmarrn genauso wie Spinatknödel oder geröstete Schweinsleber. Man könnte sich reinlegen und kann sich anschließend hinlegen: Der "Weyerhof" ist auch Hotel – ebenso wie das nicht weit entfernte "Schloss Mittersill", in dem sich schon Coco Chanel eine Nacht gönnte. Oder man fährt weiter und lässt den Tag mit einem Aperitif am Ufer des Zeller See ausklingen. Hier würde selbst Coco zur Bikerin.

Tauernradweg: Region Salzburger Land und Oberösterreich

Länge: 270–310 Kilometer

Dauer: 5– 8 Tage

Schwierigkeit: 1-3

Info: tauernradweg.com

Der Tauernradweg ist ein Dreiflüsse- Radweg: Entlang von Salzach, Saalach und Inn führt er zu den zahlreichen Wasserfällen, Höhlen und Klammen des Salzburger Landes. Und natürlich auch nach Salzburg. Von Krimml in Richtung Passau gestartet, geht es insgesamt stetig bergab. Wer mehr Herausforderung braucht, fährt in entgegengesetzter Richtung.

Immer stromaufwärts: Murradradweg

Gosdorf – Graz – Bruck an der Mur

Wer sportlich gegen den Strom radeln möchte, sollte sich erst mal einen Überblick verschaffen. Dafür am besten im Morgenlicht auf den Gosdorfer Murturm klettern. Dann sieht man aus 27 Meter Höhe den märchenhaften Auenwald der Mur, den man gleich durchqueren wird. Und: Man spürt, wie sich die Oberschenkel nach 168 Stufen – Guten Morgen! – zum Dienst melden. Was man noch nicht sieht, ist Graz, das erste Zwischenziel, 60 Kilometer entfernt. Also los, vorbei an der Schiffsmühle Mureck und der "Murhüttn", wo man per Fähre nach Slowenien übersetzen könnte. Stattdessen nehmen wir eine Biegung nach Norden und lassen es bis Lebring rollen, um dort im "Steirercafé" auf ein zweites Frühstück einzukehren. Ein frühes Murauer Pils gäbe es hier auch, dann aber könnten die nächsten 30 Kilometer nicht ohne werden. Ziel ist der Grazer Schlossberg, erreichbar per Aufzug oder – Hello again, Oberschenkel! – 260 Stufen. Der Ausblick über die Stadt ist jede davon wert. Gemütlich wird es dann auf der mit Grün umwachsenen Terrasse des "Starcke Haus". Und weil es hier im Süden der Steiermark schon mal heiß werden kann, ist man beim Weiterradeln selig. Denn: Man fährt ja an einem Fluss. Spätestens in Pernegg, auf der weiten Liegewiese des "Wirtshaus Ritschi", ist es höchste Zeit für einen Sprung in die Mur. Von außen kühlt das Flusswasser, von innen bald ein frisches Glas steirischer Chardonnay. Wenn man schließlich am Abend nach rund 120 Kilometern in der alten Handelsstadt Bruck an der Mur einradelt, mixen sie in der "Weinerei im Baderhaus" sicher schon die Cocktails. Gute Nacht, Oberschenkel!

Murradradweg: Region Salzburger Land und Steiermark

Länge: 356 Kilometer

Dauer: 8 Tage

Schwierigkeit: 1-3

Info: steiermark.com/de/murradweg

Die Mur fließt vom Salzburger Lungau im Nationalpark Hohe Tauern über historische Handelsstädte, wie Bruck an der Mur, durch alte Obstgärten und hinein in die steirische Hauptstadt Graz, durch wilde Auenwälder und schließlich bis nach Slowenien und Kroatien. Stets an ihrer Seite: der Murradweg, eine Kombination aus wenig befahrenen Neben- und reinen Radstraßen, der auf 1075 Höhenmetern startet und auf 209 endet.

Eine runde Sache: Neusiedler See Radweg

Rust – Podersdorf oder Purbach – Neusiedl am See

Der Vorteil an Rundwegen: Man kann starten, wo man möchte, und kommt doch überall vorbei. Rust aber, ein kleines Städtchen auf der Westseite des Neusiedler Sees, ist besonders empfehlenswert als Startpunkt am frühen Morgen: Wenn die Störche in ihren Nestern erwachen, paddeln wir aus der Ruster Bucht hinaus auf den größten See Österreichs. Wobei wir uns eher in fernen Gefilden wähnen. Luftsprünge erlaubt, bei Hechtsprüngen Vorsicht: Der See ist nirgends tiefer als 1,80 Meter. Wieder am Ufer, lässt man die Windrichtung entscheiden, wohin der Lenker zeigen soll. Nach Süden? Dann kürzt man in Mörbisch per Fähre nach Illmitz ab und ist plötzlich mittendrin im Nationalpark: zwischen Salzlacken und Schilf und Reihern und Löfflern, die ihren Geschäften nachgehen und Futter suchen. Das sollte man auch.

Mögliche Fundstelle: in Podersdorf, im Gastgarten "Zur Dankbarkeit", könnte es zum Beispiel ein gebratener Zander mit einem Glas Muskateller sein. Ist man dagegen von Rust nach Norden gestartet, sollte man ein Mittagessen in Purbach anpeilen. Beim Spritzwein in einem der 50 kühlen Weinkeller der Purbacher Kellergasse ist die Gefahr allerdings groß, selbst zum Löffler zu werden und den Schnabel zu tief ins Glas zu stecken. Passiert? Das nächste Seebad für einen Mittagsschlaf ist nicht weit. Es reicht, zum Sonnenuntergang in Neusiedl am See zu sein. Der lässt sich übrigens auf die Minute bestimmen: Die Bar "Mole West" bietet die Sonnenuntergangszeit immer aktuell auf ihrer Startseite an. Damit man spätestens um beispielsweise 18.33 Uhr auf der Seeterrasse ein Glas Welschriesling in der Hand hält.

Neusiedler See Radweg: Region Burgenland

Länge: 125 Kilometer

Dauer: 1–3 Tage

Schwierigkeit: 1

Info: neusiedlersee.com

Auf dem fast durchweg asphaltierten Radweg rollt man gemütlich um den zweitgrößten Steppensee Europas. Es gibt nur wenige Steigungen, und wer den Umweg über Ungarn auslassen möchte, kann per Fähre gut abkürzen. Ideal für Familien, die den Nationalpark erkunden wollen.

Die The(r)men-Tour

Eurovelo Nr. 9 Bad Waltersdorf – Bad Blumau – Bad Loipersdorf – Bad Radkersburg

Von der Ostsee bis an die Adria geht die Euro- Velo 9, und so schneidet sie einmal längs durch Österreichs Osten. Anfangs genießt man das Wasser vorrangig in veredelter Form als Wein, immerhin radelt man durchs Weinviertel, die Heimat des Grünen Veltliners, und bald danach durch Wien. Aber schon kurz nach der Hauptstadt begegnet uns das Wasser in anderer Form: Es wird thermal. Die strapazierten Knochen und Muskeln wird’s freuen.

Ein abendliches Schwefelbad in der Römertherme Baden ist dabei nur der Anfang. Denn hat man im berühmten Wienerwald und den Wiener Alpen das Grün und die Gipfel genossen, gelangt man ins Thermen und Vulkanland Steiermark, wo vielerorts das Wasser bis zu 110 Grad heiß aus der Tiefe sprudelt. Aber wo anhalten? Am besten überall. In der Heiltherme Bad Waltersdorf hat das Wasser, wie der Name schon sagt, Heilkräfte. Nachweislich auch bei Muskelkater (Selbstversuch). In der von einem gewissen Hundertwasser gestalteten Therme Rogner Bad Blumau lässt man sich im salzigen Urmeer treiben. Das Wasser in Bad Loipersdorf soll besonders bei Gelenkbeschwerden förderlich sein. Das flüssige Highlight für Radelnde: Bad Radkersburg, die herrlich hübsche Stadt, die als Knotenpunkt von Murradweg, Weinland Steiermark Radtour und EuroVelo 9 fungiert. Dort, im Quellbecken der Parktherme, löst sich jedes Muskelzwicken in Wohlgefallen auf.

Eurovelo Nr. 9

Region: Niederösterreich - Wien - Steiermark

Länge: 434 Kilometer

Dauer: 8–9 Tage

Schwierigkeit: 2

Info: de.eurovelo.com/ev9

Der EuroVelo 9 geht viel über Land aber auch mitten durch Wien. Einige Passagen sind durchaus anspruchsvoll, etwa der Anstieg in Richtung Mönichkirchen, dem höchsten Punkt der Tour. Doch vielerorts steht ein Radshuttle bereit.