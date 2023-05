Unter Gärtnern halten sich einige Mythen, wie man Rasen, Rabatte und Beete richtig bewässert. Eine Garten-Expertin klärt auf, wie Bewässerung funktioniert - und welche "Regeln" gar nicht stimmen.

Wasser marsch! Meist in den frühen Abendstunden drehen Gärtner alle Hähne auf und fluten die staubtrockenen Beete. Was wachsen will, braucht Wasser. Mit den trockenen Sommern der vergangenen Jahre kämpfen nicht nur Landwirte, sondern auch diejenigen, die Knollen und Salatköpfe als Hobby anbauen. Wässern wird also immer wichtiger.