von Eugen Epp Fast zwei Jahre wohnte ein Gast in einem Fünf-Sterne-Hotel in Delhi, die Rechnung von fast 65.000 Euro beglich er nie. Dabei half ihm der Rezeptionist.

Ganze 603 Tage – also fast zwei Jahre – wohnte ein Inder in einem Hotelzimmer, ohne dafür zu bezahlen. Im Mai 2019 hatte er im Fünf-Sterne-Hotel Roseate House in der Nähe der indischen Hauptstadt Delhi eingecheckt, berichtet die Zeitung "Indian Express". Während der gesamten Zeit beglich er seine Rechnungen nicht, bis er im Januar 2021 das Hotel wieder verließ.

Ursprünglich hatte der Gast das Zimmer nur für eine Nacht gebucht, war dann aber immer länger geblieben. Ärger gab es deswegen nie. Mit seiner Masche soll er so lange durchgekommen sein, weil er gemeinsame Sache mit dem Chef-Rezeptionisten gemacht haben soll. Der Mann sei für die Buchungen und Rechnungen verantwortlich gewesen – und habe die Buchung des Gastes einfach immer weiter verlängert, ohne das Management darüber zu informieren.

Indien: Rezeptionist fälschte Rechnungen des Gastes

Auch bei der Abreise des Gastes fielen noch keine Unstimmigkeiten auf. Erst kürzlich wurde bekannt, wie lange sich der Mann durchgeschnorrt hatte. Die nicht beglichene Rechnung belief sich letztlich auf umgerechnet fast 65.000 Euro. Bei offenen Rechnungen in dieser Höhe müsse das Management informiert werden, teilte die Polizei mit. In diesem Fall sei das allerdings nicht passiert.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Chef-Rezeptionist die Unterlagen gefälscht und sogar den Namen des Gastes aus den Büchern entfernt habe. "Das Personal des Hotels soll zahlreiche Einträge im Konto des besagten Gastes im Softwaresystem des Hotels gefälscht, gelöscht, ergänzt und verfälscht haben", fasst die Polizei die Vorwürfe zusammen. Festnahmen gab es bisher keine, gegen den Hotelmitarbeiter und den Gast wird aber unter anderem wegen Betrugs und Fälschung ermittelt.

Quelle: "India Express"

