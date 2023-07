In den Corona-Jahren haben die meisten Urlauber überfüllte Reiseziele im Ausland vermieden – oder sind schlichtweg im eigenen Land geblieben. Die Lust am Reisen ist spätestens in diesem Sommer wieder zurück. Das zeigt sich unter anderem an den steigende Buchungs- und Umsatzzahlen des Reiseanbieters Tui. Beim Umsatz liege man in Deutschland bereits wieder auf Vor-Corona-Niveau, sagte ein Sprecher von Tui Deutschland am Dienstag in Hannover. "Bei der Gästezahl gehen wir davon aus, dass wir die Schere in diesem Jahr schließen werden."

Auch die Flug-Buchungen sind gestiegen. Die europäischen Lotsen lenken an einzelnen Tagen wieder fast so viele Flüge durch den kriegsbedingt enger gewordenen Luftraum wie im Jahr 2019. Der Vor-Corona-Spitzenwert mit mehr als 37.000 Flügen am 28. Juni 2019 ist in diesen Tagen nur noch rund 3000 Flugbewegungen entfernt.

Deutsche verbringen den Urlaub in Südeuropa

Momentan bereiten sich die Flughäfen auf die Haupt-Ferienzeit vor. Das große Chaos, das den Sommer 2022 prägte, soll in diesem Jahr ausbleiben. Am Frankfurter Flughafen ist man aufgrund der ordentlichen Betriebsabläufe aus dem ersten Halbjahr optimistisch gestimmt. "Die zahlreich eingeleiteten Maßnahmen greifen", sagte Flughafen-Chef Stefan Schult der Deutschen Presse-Agentur. Die Lufthansa als größter Anbieter fliegt nach eigenen Angaben deutlicher stabiler und pünktlicher als im Vorjahr.

Und wo zieht es die Deutschen hin? Während sich manche Menschen nach Abenteuer und Exotik sehnen, fährt ein Großteil der Urlauber in die altbekannten Reiseziele im Süden Europas. Spanien, Griechenland, Italien, Türkei und Kroatien boomen wieder. Zwar rücken mittlerweile auch neue Reiseziele wie Montenegro langsam in den Fokus. Doch es gibt noch mehr Länder, die kaum jemand auf dem Radar hat – obwohl sie einige zu bieten haben.

Das Portal "Urlaubsguru" hat auf Grundlage von Daten des Statistischen Amtes der Europäischen Union eine Liste mit den am wenigsten besuchten Ländern Europas erstellt. Die Auswertung basiert auf der Nettoauslastung von Hotelbetten und ähnlichen Unterkünften zwischen Juni und August 2022. Wer also noch nach einem Geheimtipp, einem Reiseziel fernab der Massen sucht, sollte sich diese Länder näher anschauen.

Quellen: Urlaubsguru, mit Material der DPA