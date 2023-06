Last Minute und Auslandsbahnen: Mit diesen Tricks wird Ihr Bahnticket günstiger

Bahnfahren kann ganz schön teuer sein – trotz der Sparangebote der DB. Doch das muss nicht sein. Unsere Experten, RTL-Verbraucherschützer Ron Perduss und Bahn-Blogger Lennart Fahnenmüller, geben Tipps, wie Sie den Ticketpreis für Ihre Reise mit der Bahn drücken können.

Strecke über Auslandsbahn buchen

Viele Strecken, die Sie in Deutschland fahren, werden von Zügen bedient, die aus dem Ausland kommen. Von Prag nach Hamburg fährt zum Beispiel ein durchgehender Zug – ein Teil der Strecke führt von Berlin nach Hamburg. Wenn es bei der DB nur noch teure Tickets für diesen Streckenabschnitt gibt, lohnt sich der Blick auf die Internetseite der tschechischen Bahn – dort können noch günstige Tickets erhältlich sein, rät RTL-Verbraucherschutzexperte Ron Perduss.

Ein Beispiel:

Bei der Deutschen Bahn kostet die Fahrt von Berlin nach Hamburg u.U. im Sparpreis 75,90 Euro. Doch bei den Tschechen sieht das ganz anders aus: Gehen Sie auf die Seite der tschechischen Bahn, stellen Sie die Sprache auf Englisch und suchen Sie dann Ihre Verbindung. Mit etwas Glück finden Sie dieselbe Strecke für nur 944 CZK – das entspricht 40 Euro.

Dasselbe funktioniert auch auf den Strecken Köln-Nürnberg oder Nürnberg-Frankfurt – auch dort fahren Züge, die weiter nach Tschechien fahren oder aus Tschechien kommen.

Ein anderes Beispiel:

Wenn Sie von Hamburg nach Nürnberg fahren möchten, kann dies im Sparpreis zum Beispiel 115,90 Euro kosten.

Sie können aber auch auf der Internetseite der ÖBB die Strecke von Hamburg nach Wien via Nürnberg eingeben. Und – Überraschung: Am selben Tag kostet das Ticket nun nur noch 96,20 Euro. Obwohl Ihr Ticket bis Wien gelten würde, steigen Sie bereits in Nürnberg aus und haben dennoch rund 20 Euro im Vergleich zum Buchen bei der Deutschen Bahn gespart.

Der Chiasso-Trick

Wenn Sie ins Ausland fahren wollen, buchen Sie nicht die komplette Strecke durchgehend bei der Deutschen Bahn, sondern teilen Sie die Strecke auf! Eine Fahrt von Frankfurt nach Mailand kostet von knapp 80 Euro bis hin zu 135 Euro, wenn Sie sie bei der DB buchen. Sie können den Preis auf 35,70 Euro drücken, verrät Bahn-Experte Lennart Fahnenmüller.

Wie das geht? Sie möchten zum Beispiel am Sonntag, 18. Juni, reisen. Mit der Deutschen Bahn kostet das 79,90 Euro für den durchgehenden Zug.

Günstiger ist es so: Buchen Sie den Zug bis Chiasso. Denn bis zu diesem schweizerischen Grenzbahnhof gilt der DB-Sparpreis.

In Chiasso steigen Sie um in einen italienischen Zug – das Ticket können Sie vorab im Internet buchen, es kostet 5,80 Euro.

Gesamtpreis: 35,70 Euro statt 79,90 Euro!

Städtetrips nach Marseille, Stockholm oder Paris für kleines Geld

Sie lieben Städtetrips? Bahn-Experte Lennart Fahnenmüller hat für Sie drei Tipps. Im Winter können Sie zum Beispiel für kleines Geld ans Mittelmeer fahren. Nehmen Sie dazu den durchgehenden TGV, der täglich von Frankfurt aus fährt. Die Endstation heißt Marseille-St-Charles.

Unter der Woche (zum Beispiel am 7. November) fahren Sie für 39,90 Euro von Frankfurt nach Marseille. Aber auch am Mittwoch, 13. Juni, gibt es noch durchaus günstige Tickets – für 59,90 Euro.

Sie sind ein Schweden-Fan? Dann können Sie von Hamburg aus mit dem Zug nach Stockholm fahren. Zum Beispiel kostet am Mittwoch, 5. Juli, die Fahrt 56,90 Euro.

Oder Sie möchten lieber nach Paris? Von Karlsruhe aus gibt es zum Beispiel den durchgehenden ICE für 79,90 Euro am 6. Juli.

Das geht aber billiger! Wenn Sie das Deutschlandticket haben, dann fahren Sie zunächst mit dem Regio nach Kehl. Für 4,60 Euro geht es dann weiter von Kehl nach Straßburg.

Für nur 20 Euro fährt der TGV dann von Straßburg nach Paris – das Ticket buchen Sie online bei der französischen Bahn SNCF – die Website können Sie auf Englisch einstellen, wenn Ihr Französisch nicht ausreicht.

Gesamtpreis: 24,60 Euro statt 79,90 Euro – wenn Sie das Deutschlandticket bereits haben.

Für 1,65 Euro das 49 Euro Ticket bekommen

Das Deutschlandticket für 1,65 Euro? Das geht! Bei manchen Verkehrsverbünden zahlt man nur den anteiligen Preis, wenn man es nicht für den kompletten Monat kaufen möchte – zum Beispiel bei der S-Bahn München.

Geben Sie den gewünschten ersten Geltungstag ein – und Sie bezahlen nur die Summe für die Tage, die Sie das Deutschlandticket auch benötigen. Wichtig zu wissen: Im Folgemonat zahlen Sie dann den vollen Preis in Höhe von 49 Euro.

Weitere Tipps

Buchen Sie Last Minute Tickets!

Auf der Internetseite von ltur gibt es nach wie vor günstige Bahntickets zu finden. Ein Blick lohnt sich!

Buchen Sie ein Gruppenticket!

Sie sind allein und wollen sparen? Buchen Sie ein Gruppenticket und suchen Sie Mitfahrer, mit denen Sie den Preis teilen – oder buchen Sie sich in eine Gruppe ein über Portale wie https://www.bessermitfahren.de/

Unserem Experten auf Twitter folgen

Gute Tipps gibt es von Lennart Fahnenmüller auch auf Twitter – Sie finden ihn unter @lenny_du_Nord