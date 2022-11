Knapp 200 Länder auf der Welt. Nur wahre Profis können diese Länder und Hauptstädte zuordnen – Sie auch?

Die Vereinten Nationen (UN) erkennen derzeit 195 unabhängige Länder auf der Welt an. Darunter befinden sich ihre 193 Mitgliedsstaaten und zwei ständige Beobachterstaaten – der Vatikan und Palästina. Alle Hauptstädte auswendig zu können, wäre ein wahres Talent. Hier können Sie ihr Wissen auf die Probe stellen.

Hauptstädte – Zentrum der Aufmerksamkeit

Berlin, Paris, London, Madrid, Brüssel, Istanbul – viele Hauptstädte sind bekannt uns gut geläufig. Sie sind groß und berühmt. Ziehen Tourist:innen an und sind Orte der politischen Entscheidungen. Wir lesen die Städtenamen ständig in den Medien. Aber abseits der großen Tourismus-Ziele und Politik, kennen sich nur noch die Experten aus. Und manchmal da täuscht uns die Aufmerksamkeit auf eine Stadt so sehr, dass uns der Name der Hauptstadt ganz entfällt.

Was ist die Hauptstadt von Australien? Kleiner Tipp: Sydney ist es nicht. Auch wenn man das vielleicht erstmal denkt. Wer sich nicht mit Australien beschäftigt kann sich vermutlich nicht mal an den Namen der Hauptstadt erinnern.

Hauptstädte sind auch nicht immer die größten Städte eines Landes. New York City beispielsweise hat circa 18 Millionen Einwohner:innen mehr, als die Hauptstadt der USA. Und nicht nur das: Die Hauptstädte unter sich treten auch in ganz unterschiedlichen Dimensionen auf: Der Ballungsraum von Tokio umfasst etwa 37 Millionen Menschen. Während die Hauptstadt Berlins "nur" rund 3,6 Millionen Einwohner:innen hat.