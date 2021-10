Sehen Sie im Video: Herbsturlaub in Europa – Wo Sie jetzt noch entspannt Urlaub machen können.

















Während hierzulande die Herbststürme toben, locken viele europäische Urlaubsregionen noch mit sommerlichen Temperaturen. Und auch die Corona-Lage ist vielerorts sogar besser als in Deutschland – doch nicht überall… Überschrift: Spanien und Portugal Im Zuge der positiven Corona-Entwicklung auf der Iberischen Halbinsel sind in Spanien und Portugal inzwischen fast alle Corona-Beschränkungen weggefallen. Der Grund: Die Impfquoten in beiden Ländern sind mit die höchsten weltweit. In Portugal betrug die Inzidenz zuletzt rund 40, in Spanien sogar nur rund 20, ein Viertel des aktuellen Werts in Deutschland. Für das Nachtleben gilt in beiden Ländern die 3G-Regel. Eintritt erhält nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Bei der Einreise muss der Impf- oder Genesenenstatus oder alternativ ein negativer Coronatest vorgelegt werden. Einblendung: Griechenland/Zypern Griechenlandurlauber aus Deutschland müssen mit ähnlichen Einreisebestimmungen rechnen. In Zypern werden für Reisende, die keine Impfung oder Genesung nachweisen können, ein Test vor und einer nach der Einreise verlangt. Außerdem muss der sogenannte „Cyprus Flight Pass" während des Urlaubs stets mitgeführt werden. Einblenden: Italien Auch Italien nähert sich aufgrund der hohen Impfrate weiter dem Normalzustand. Touristen müssen beispielsweise bei Eintritten in Museen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Sportstätten und Restaurants das in Deutschland gängige EU-Zertifikat vorzeigen. Einblenden Frankreich: Wer die Sonne an der Côte d'Azur oder auf den französischen Inseln genießen will, muss bei der Einreise einen Impfnachweis oder einen negativen PCR- oder Schnelltest vorweisen. Das Selbe gilt für die Rückreise nach Deutschland. Die Infektionszahlen in Frankreich sind derzeit niedrig, steigen aber wieder leicht an. Einblenden: Kroatien Anders als in vielen anderen Mittelmeerstaaten meldet Kroatien seit Monaten steigende Ansteckungszahlen. Ab Sonntag gilt Kroatien als Corona-Hochrisikogebiet. Bei der Einreise wird von Touristen eine Impf-, bzw. Genesenenbescheinigung oder ein negativer Test verlangt. Hotels, Gaststätten und Cafés empfangen Gäste ohne Einschränkungen.

