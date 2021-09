Wer auf ein besonderes Horror-Abenteuer Lust hat, kann mit etwas Glück im Original-Filmhaus von "Scream" übernachten. AirBnB macht das an Halloween möglich.

Der Oktober steht vor der Tür – und somit der Halloweenmonat schlechthin. Für Fans von Horrorfilmen ist das die perfekte Zeit im Jahr, um bei einer heißen Tasse Tee und mit Chips Zeit vor dem Fernseher zu verbringen. Wem normale Fernsehabende als Abenteuer nicht mehr ausreichen, kann noch eine Schippe Gruselfaktor drauflegen: An Halloween macht AirBnB – eine Plattform, auf der Unterkünfte gebucht werden können – es möglich, eine Nacht in dem berüchtigten Haus aus dem Kult-Horrorfilm "Scream" zu verbringen. Gastgeber wird Kleinstadt-Sheriff Dewey Riley sein – gespielt von David Arquette. Er war einer der Hauptdarsteller des Films.

Wer buchen will, muss schnell sein

Das Haus steht in der Stadt Tomales in Nordkalifornien und war im Film das Zuhause von Stu Macher (gespielt von Matthew Lillard). Gebucht werden können Übernachtungen für bis zu vier Personen am 27., 29. und 31. Oktober – für 5 Dollar. Die Buchung startet am 12. Oktober um 19 Uhr deutscher Zeit. Bei der Buchung müssen Interessen vermutlich sehr schnell sein.

Während der Übernachtungen können die Gäste auch an gruseligen Events teilnehmen. Teil davon soll eine Begrüßung durch Dewey Riley sein, eine Führung durch das komplette Haus mit allen Details aus den Filmen – auch Messerstichen in den Türen – und ein Besuch der Garage, wo in "Scream" die Schwester von Riley ums Leben kam. Bleibt zu hoffen, dass der Filmabend mit allen vier Teilen der "Scream"-Reihe, nicht vom irren Killer Ghostface gestört wird ... Falls doch, teilt der Gastgeber und Kleinstadt-Sheriff bestimmt ein paar seiner Überlebenstipps mit seinen Gästen.

Neuer Film im Januar 2022

Der erste Film der Reihe wurde im Jahr 1996 veröffentlicht und zählt zu einem der Kultfilme des Genres. Danach folgten drei weitere "Scream"-Filme, in denen die Geschichte weitererzählt wird, der letzte Teil im Jahr 2011. Das Halloween-Angebot in dem Film-Haus gibt es wohl nicht ohne Grund: Es ist Teil einer Marketingaktion, denn im Januar 2022 soll ein fünfter Film veröffentlicht werden. Die Herzen der Fans schlagen vermutlich schon ein wenig schneller.

Quelle: AirBnB