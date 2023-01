Muss sich vor niemandem verstecken: So soll die größte Segelyacht der Welt aussehen.

Mehr als 200 Meter lang: Hotelkonzern will die größte Segelyacht der Welt bauen

Reisen Mehr als 200 Meter lang: Hotelkonzern will die größte Segelyacht der Welt bauen

von Tibor Martini Die bislang größte Segelyacht der Welt ist 143 Meter lang und gehört einem russischen Oligarchen. Bald könnte sie sich nur noch auf Platz zwei wiederfinden: Ein französischer Hotelkonzern will sie um knapp 80 Meter übertrumpfen.

Sein neuestes Projekt kündigt der französische Hotelkonzern Accor selbstbewusst an. Gemeinsam mit der Reederei Chantiers de l'Atlantique wollen die Hoteliers eine neue Megayacht bauen, genauer gesagt: Die größte Segelyacht der Welt. Benannt werden soll das Edel-Schiff zudem nach einem anderen prestigeträchtigen Verkehrsmittel aus dem Hause Accor und bald als "Orient Express Silenseas" in See stechen.

Unter 40 Millionen geht nichts Die Mega-Jachten der Tech-Milliardäre: So luxuriös schippern Jeff Bezos, Bill Gates und Co. über die Weltmeere 1 von 16 Zurück Weiter 1 von 16 Zurück Weiter Name der Jacht: Octopus (IMO 1007213)

Geschätzter Preis: 235 Millionen Euro

Länge: 126 Meter

Baujahr und Werft: 2003, Lürssen (Deutschland)

Eigner: Die Octopus war bei ihrem Bau eine der weltgrößten Jachten und gehörte dem verstorbenen Microsoft-Mitgründer Paul Allen. 2021 wurde sie verkauft, der aktuelle Eigentümer ist Roger Samuelsson, Profisegler und Inhaber des Konzerns SHL Medical. Mehr

Bislang ist die "Orient Express Silenseas" zwar nur auf Renderings zu sehen, die angestrebten Eckdaten sprechen aber für sich. So soll sie mehr als 220 Meter lang werden – rund 80 Meter mehr als der bisherige Rekordhalter, die "Sailing Yacht A" von Oligarch Andrei Melnitschenko. Der größte Mast der Yacht erreicht stolze 100 Meter.

Die "Orient Express Silenseas" von vorne. © Martin Darzacq

Ausladend ist auch die Ausstattung an Bord: Damit sich der Mieter der Yacht nicht langweilen muss, ist auf dem Schiff genug Platz für Freunde und Bekannte vorhanden. Insgesamt sollen auf der Yacht 54 Suiten Platz haben, darunter auch eine Präsidenten-Suite mit 1415 Quadratmetern Fläche und einer mehr als 500 Quadratmeter großen Terrasse.

Natürlich möchten gut betuchte Gäste auch nicht im Meer schwimmen müssen: Kaltes Wasser, hohe Wellen, wilde Tiere – darauf hat die Crème de la Crème wenig Lust. Gut, dass die "Orient Express Silenseas" extra zwei Pools an Bord hat. Zwei Restaurants und eine Bar runden die Ausstattung ab.

Hubschrauber, Kinos und Pools Luxus pur: Das sind die zehn längsten Mega-Jachten der Welt 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Seit März 2022 liegt die Segeljacht "SY A" im Hafen von Triest und bewegt sich nicht fort. Das Schiff, mit 142 Metern Länge die größte Segeljacht der Welt, wurde im Zuge der Sanktionen gegen russische Oligarchen von italienischen Behörden beschlagnahmt. Die Jacht gehört Andrei Melnitschenko und wurde 2014 in Werft Nobiskrug in Rendsburg fertiggestellt. Wenig ist bekannt über den Dreimaster, der unter größter Geheimhaltung gebaut wurde. Auf Bildern von Drohnen sind jedoch ein Pool im Bugbereich zu sehen sowie Jacuzzis im Heck. Insgesamt verfügt die Jacht, deren Bau rund 400 Millionen Euro gekostet haben soll, über acht Decks. Mehr

Trotz gigantischen Segelmasten wird die Yacht übrigens nicht ausschließlich mit Windkraft über die Weltmeere fahren. Zusätzlich steht ein Motor zur Verfügung, der zunächst mit LNG betrieben wird. Später soll er auf grünen Wasserstoff umgerüstet werden.

Quellen: Medienberichte, Accor