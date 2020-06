Ein schönes Fotomotiv war der grüne Lonar-See in Indien schon vor seiner Verfärbung. Innerhalb weniger Tage änderte er nun seine Farbe, das Wasser wirkt nun rosafarben. Das sei in den letzten Jahren schon mehrere Male vorgekommen, allerdings sei der Effekt selten so stark gewesen. Der Geologe Gajanan Kharat, der sich in einem Twitter-Video äußert, vermutet: "Dieses Jahr ist der See besonders rötlich, da die Salzmenge im Wasser gestiegen ist." Der Grund dafür sei, dass die Wassermenge im See abgenommen, wodurch sich der Salzgehalt erhöht und Veränderungen innerhalb des Ökosystems des Sees hervorrufen habe. So interpretiert der US-Sender CNN die Ergebnisse der indischen Analyse.

Since the past four days or so, #Maharashtra's world-famous #LonarLake - the world's third biggest formed by a meteorite hit - has mysteriously changed colour from its normal bluish-green to a baby-pink shade.



(IANS) pic.twitter.com/kzGnpccnYf — The Weather Channel India (@weatherindia) June 11, 2020

Der Kratersee entstand vor mehr als 50.000 Jahren

Nichtsdestotrotz wurden zur Klärung des Phänomens Wasserproben entnommen. Anhand dieser soll auch getestet werden, ob sich im See Rotalgen gebildet haben. Die Kombination aus Rotalgen und hohem Salzgehalt ist für die Rosafärbung des Great Salt Lake in den USA sowie des Lake Hillier in Australien verantwortlich, die durch dieses Phänomen bekannt geworden sind.

Der Lonar See in Indien entstand vor etwa 50.000 Jahren, als ein Meteorit die Erde traf und einen Krater hinterließ, der sich mit Wasser füllte. Das beliebte Ausflugsziel liegt im Bundesstaat Maharashtra, etwa 500 Kilometer östlich von Mumbai, und gehört zu den nationalen geologischen Denkmälern Indiens.

Quelle: CNN Travel