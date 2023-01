Dieser Film aus Israel ist wie eine Zeitreise.Der historische Clip aus dem Jahr 1897 zeigt das Treiben auf der Ostseite des Jaffatores in der Hauptstadt Jerusalem. Sie gehören zu den ersten Filmaufnahmen aus der Stadt.Es ist das Jahr des ersten Zionistenkongress Theodor Herzls, in dem die Leitlinien für einen jüdischen Staat in Palästina ausgelegt wurden. Jerusalem war damals unter osmanischer Herrschaft – allerdings waren schon mehr als die Hälfte der Einwohner der Stadt jüdisch.Das 127 Jahre alte Video stammt aus dem Werk der Filmpioniere Brüder Lumière – und gehört somit zu den ersten Filmaufnahmen überhaupt.Das Jaffator ist eines der Haupttore der Stadtmauer – und eines der größten Bauwerke innerhalb dieses Schutzwalles.Das Tor ist der am häufigsten benutzte Eingang zur Altstadt.Neun Jahre nach dieser Aufnahme, 1906, wird ein Uhrenturm auf dem Tor errichtet – der jedoch in den 1920er-Jahren wieder entfernt wird.Weitere historische Filmaufnahmen aus dem Jahr 1936 zeigen ebenfalls, wie Menschen die Altstadt Jerusalems durch das Tor betreten.In all den Jahren hat das Jaffator viel von seinem charakteristischen Aussehen behalten – wohl auch wegen aufwändiger Renovierungsarbeiten bis 2010, bei denen kaputte Steine ausgetauscht und Schmutzablagerungen entfernt wurden.Die in den 1860er Jahren geborenen Brüder Auguste und Louis Lumière aus Frankreich gelten als die Urheber eines Kinematographen, einem Vorreiter des Kinofilmprojektors. Die beiden werden neben Thomas Edison als die Erfinder des Kinos gehandelt. Sehen Sie hier weitere historische Filmaufnahmen der Filmpioniere Brüder Lumière: