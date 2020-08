View this post on Instagram

Don't mind me, I'm just cleaning the graffiti off a UNESCO world heritage site! 😡 I feel physically sick after every clean but this area makes me feel so much worse 🤢 it's horrific. . . . . . . . . . . . #saveouroceans #litterfreedorset #sunsets #ecofriendly #lovedorset #litterfreecoast #litterpickers #southcoast #countryliving #saveourbeach #nature_lovers #earthofficial #litterfreecoast #plasticpollution #disrespectful #dirty #exploredorset #coast #seascape #countrylife #blue #2020 #lovewherewelive #home #motherearth #cleanjurassiccoast #unescoworldheritage #graffiti #mrsmop