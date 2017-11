Warmschunkeln bei nasskaltem Regenwetter in Köln: In der Hochburg des rheinischen Frohsinns hat am Samstag der Karneval begonnen. Pünktlich um 11.11 fiel der Startschuss für die "Fünfte Jahreszeit", so will es die Tradition. Und was ein echter "Jeck" ist, feiert auch bei jedem Wetter. ("Wegen Kälte? Die Kälte trinkt man sich weg und ja 11.11. ist Karnevalsanfang und das ist für einen Kölner etwas ganz Besonderes.") ("Ja, einfach die Laune, jeder ist gut gelaunt trotz des Wetters, das ist scheißegal, alle sind gut gelaunt und das ist das Gute.") ("Wir sind seit 30 Jahren ein Damenstammtisch und das war schon immer unser Traum, zum Dreißigjährigen nach Köln anzureisen und drum sind wir jetzt da.") ("Die Mentalität, wir sind eben immer lustig, wir brauchen keinen bestimmten Tag und am 11.11. treffen wir uns hier mit anderen die lustig sind.") In den kommenden Monaten werden die Karnevalsfans am Rhein mit zahlreichen Sitzungen ihre "Fünfte Jahreszeit" feiern. Startschuss für den Straßenkarneval ist dann am Donnerstag, dem 8. Februar 2018, der als "Weiberfastnacht" gefeiert wird. Am 14. Februar, Aschermittwoch, ist dann bekanntlich wieder alles vorbei.