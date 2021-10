Die sicherste Stadt der Welt? Kopenhagen. Zu diesem Ergebnis kommt die Economist Intelligence Unit (EIU) in der vierten Ausgabe der zweijährlich erscheinenden Studie "Safe Cities Index". Zum ersten Mal wurde diesmal auch auf Kriterien der Umweltsicherheit geschaut. Das verschaffte der dänischen Hauptstadt einen ordentlichen Push, so dass sie die früheren Spitzenreiter überholen konnte.

Im Rahmen der Studie prüfte die EIU 60 Städte anhand von 76 Sicherheitsfaktoren. Abgedeckt werden dabei die Bereiche Infrastruktur, digitales Leben, persönliche Sicherheit, Umweltfaktoren und Gesundheit. In diesem Jahr spielte bei der Auswertung auch die Pandemie eine Rolle und Faktoren wie Covid-19-Mortalität.

Gerangel an der Spitze

Die Städte, die im neuen Ranking am besten abschnitten, wiesen demnach Faktoren auf, die zeigen, wie eng allgemeine Sicherheit, sozialer Zusammenhalt sowie ein Vertrauen in die Gesellschaft miteinander verknüpft sind. Gut-situierte Städte im asiatisch-pazifischen Raum schnitten demnach m Durchschnitt besser ab, wenn es um die Gesundheitssicherheit geht, europäische Städte bei der persönlichen Sicherheit und nordamerikanische Städte bei der digitalen Sicherheit.

Das diesjährige Ergebnis ist nur auf den ersten Blick überraschend. So hatten doch in den vergangenen drei Jahren immer Tokio, Singapur und Osaka die Spitzenplätze belegt und das in gleicher Reihenfolge. Diesmal aber räumte Kopenhagen mit 82,4 von 100 Punkten ab. Platz zwei und drei gingen an Toronto und Singapur. Die einzige deutsche Stadt im Ranking findet sich auf Platz 13 – Frankfurt. Singapur und Tokio bleiben zwar in den Top 5, rutschen aber auf Rang drei beziehungsweise fünf ab.

"Ein genauerer Blick zeigt jedoch, dass diese Veränderung mehr ein Gerangel innerhalb eines dicht gedrängten Feldes der Spitzenreiter darstellt, als eine wesentliche Neuordnung", so die Autoren. Die Städte, die in dem Index jedes Jahr am besten abschnitten, hätten immer ähnliche Gesamtergebnisse erzielt. Auch in diesem Jahr trennen Platz 10 von Platz 1 gerade einmal 4,2 Punkte.

Die Top 10 der sichersten Städte der Welt laut EUI finden Sie in der Fotostrecke oben.

Quelle: Safe Cities Index 2021