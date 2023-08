Eine Boeing 777 der Korean Air hebt vom Flughafen Seoul Incheon in Südkorea ab

Die südkoreanische Fluggesellschaft Korean Air will im August und September ihre Passagiere wiegen. Die Fluggesellschaft braucht die Daten aus einem wichtigen Grund. Es geht um die Sicherheit.

Sich morgens im Badezimmer auf die Waage zu stellen, ist für manchen schon eine Überwindung. Aber dann auch noch am Flughafen? Genau dazu lädt die südkoreanische Fluggesellschaft Korean Air ihre Passagiere im August und September ein. Die Fluggesellschaft will ihre Gäste samt Handgepäck beim Boarding von Inlands- und Auslandsflügen wiegen. Das berichtet die Zeitung "The Korea Times".

Korea Air will ihre Passagiere vom 28. August bis 6. September auf Inlandsflügen am Gimpo International Airport und vom 8. bis 19. September auf Auslandsflügen am Incheon International Airport auf die Waage bitten, teilte die Airline mit. Die Daten werden anonym erhoben. Wer sich aber nicht wiegen lassen möchte, kann dies dem Personal vor dem Boarding mitteilen.

Hintergrund der Wiege-Aktion ist die Flugsicherheit, schreibt Korean Air weiter.

Airlines müssen Gewicht ihrer Passagiere erheben

Fluggesellschaften wie Finnair, Hawaiian Airlines und Air New Zealand haben solche Messungen bereits durchgeführt. "Die Vorschriften für die Zivilluftfahrt dienen der Sicherheit von Passagieren und Fluggesellschaften, und die Bestimmung des Gewichts von allem, was in ein Flugzeug geladen wird, ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass es sein Ziel sicher erreicht", sagte Aly Thompson, Sprecher der neuseeländischen Luftfahrtbehörde, der "Times".

Auch die US-amerikanische Federal Aviation Administration (FAA) und die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) verlangen von den Fluggesellschaften in ihrem Zuständigkeitsbereich regelmäßige Gewichtserhebungen sowie die Bewertung von Handgepäck und aufgegebenem Gepäck.

Nach Angaben der FAA verwenden Fluggesellschaften seit vielen Jahren Durchschnittsgewichte für Passagiere und Gepäck, um ihr Gewicht und ihre Bilanz zu berechnen. "Die Verwendung von Durchschnittsgewichten kann jedoch zu Unterschieden zwischen dem tatsächlichen Gewicht von Passagieren und Gepäck und dem Durchschnittsgewicht von Passagieren und Gepäck führen", so die FAA laut dem Reisemagazin "Afar".

Exaktes Gewicht entscheidend für Flugsicherheit

Das genaue Gewicht der Passagiere zu kennen, ist nicht unwichtig und kann über einige wichtige Faktoren entscheiden: Zum Beispiel, wie das Gewicht verteilt ist, wie weit und wie schnell ein Flugzeug fliegen kann, wie gut es sich manövrieren lässt und wie viel Treibstoff es benötigt. Auch für Start und Landung ist die Gewichtsgenauigkeit wichtig.

Darüber hinaus kann durch ein genaueres Gewicht Treibstoff gespart werden: Flugzeuge haben in der Regel etwa ein Prozent mehr Treibstoff an Bord als nötig. Genaue Messungen des Passagiergewichts könnten den zusätzlichen Treibstoffverbrauch reduzieren und so jährlich rund eine Milliarde Dollar einsparen, schreibt die "Korea Times".

Die EASA hatte für das Jahr 2021 eine Studie zum Passagiergewicht an ausgewählten Flughäfen in der Europäischen Union in Auftrag gegeben. Zuletzt wurde eine solche Studie 2008 durchgeführt.

EASA: Passagiere wiegen im Schnitt 84 Kilogramm

Dabei stellte die Flugsicherheitsbehörde fest, dass sich das Durchschnittsgewicht der Passagiere im Vergleich zur Vorgängerstudie entgegen den Erwartungen nicht wesentlich verändert hat. Demnach wiegen männliche Passagiere durchschnittlich 82,2 Kilogramm und damit 14,7 Kilogramm mehr als die weiblichen Passagiere, die im Schnitt 67,5 Kilogramm auf die Waage bringen.

Die Studie gibt auch Aufschluss darüber, wer wie viel Handgepäck mitnimmt. So nehmen Männer mehr mit als Frauen, Geschäftsreisende mehr als Urlauber und Mittel- und Langstreckenpassagiere mehr als Kurzstreckenreisende. Im Durchschnitt betrug das Gewicht des gesamten Gepäcks 16 Kilogramm, das sind 0,8 Kilogramm mehr als in der Studie von 2008.

Die EASA-Erhebung 2021-22 kommt zu dem Ergebnis, dass der Durchschnittswert aller Passagiere bei 76,3 Kilogramm liegt. Das Handgepäck wiegt durchschnittlich 7,7 Kilogramm. Das durchschnittliche Passagiergewicht für Erwachsene plus Handgepäck liegt somit bei 84 Kilogramm.

