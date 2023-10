von Eugen Epp Im vergangenen Sommer stachen Marty und Jess Ansen in See – und sind immer noch an Bord. Das Paar aus Australien hat zwei Jahre auf einem Kreuzfahrtschiff gebucht.

Marty und Jess Ansen lieben Kreuzfahrten. Anders ist wohl nicht zu erklären, wie das ältere Ehepaar aus Australien seine Zeit verbringt – nämlich zu Wasser. Beide wollen zwei Jahre lang auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs sein.

Im Juni 2022 gingen die Ansens an Bord der "Coral Princess", einem Kreuzfahrtschiff der Reederei Princess Cruises. Nach mehr als einem Jahr ist ihre Reise aber noch lange nicht zu Ende. Das Paar hat nämlich gleich 51 Kreuzfahrten hintereinander gebucht, ohne eine Unterbrechung an Land. So werden sie mindestens bis zum August nächsten Jahres auf dem Schiff bleiben, teilte das Unternehmen mit – falls sie sich nicht doch noch dazu entscheiden, ihre Langzeitreise vorzeitig abzubrechen.

795 Tage auf Kreuzfahrt

"Kreuzfahrten bieten das ultimative Urlaubserlebnis", schwärmen Marty und Jess Ansen in der Mitteilung der Reederei. "Man geht an Bord, packt nur einmal aus, genießt die Unterhaltung, das Essen und die Gesellschaft und kann die Welt sehen." Deshalb entschied sich das Paar aus Brisbane für 795 Tage auf See.

Dass Kreuzfahrten kein günstiges Vergnügen sind, stört das Ehepaar nicht. Die Australier sehen es ganz anders: Auf dem Kreuzfahrtschiff zu leben, sei "sehr effizient", sagten sie dem US-Magazin "People": "Man muss keine Miete oder Hypotheken bezahlen, nicht einkaufen oder sich um seine Wäsche kümmern." Insgesamt sei das Leben auf dem Kreuzfahrtschiff günstiger als ein Platz im Altersheim, meinen sie. Außerdem könne man so gleichzeitig die Welt bereisen.

Auf dem Kreuzfahrtschiff gehören sie zum Inventar

Schon vor der Pandemie hatten Marty und Jess Ansen 31 Kreuzfahrten mitgemacht. Nach Corona entschlossen sie sich dann dazu, ihren Lebensmittelpunkt komplett aufs Schiff zu verlagern. Damit sind die beiden sehr zufrieden und können sich sogar vorstellen, ihre Reise im nächsten Sommer noch einmal zu verlängern. Mittlerweile gehören sie fast zum Inventar: "Wir sind länger auf den Schiffen als irgendjemand sonst." Sie würden sogar die Kapitäne an Bord willkommen heißen und nicht andersherum.

Doch Marty und Jess Ansen sind nicht die einzigen, die das Leben an Bord eines Kreuzfahrtschiffes langfristig schätzen. Es gibt die Bewegung der "Cult Cruisers", die von Kreuzfahrt zu Kreuzfahrt leben. Manche sind einfach begeistert von der Atmosphäre auf den Schiffen, andere halten das Leben zur See für günstiger als an Land. Und auch die Reedereien haben diesen Trend erkannt: Am 1. November soll in Istanbul eine drei Jahre lange Kreuzfahrt beginnen.

