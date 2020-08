Die Zeiten sind hart für Kulturschaffende: Corona macht gerade der Kulturszene schwer zu schaffen. Aber dennoch gibt es Hoffnung, denn in der derzeitigen Lage, sind viele kulturelle Erlebnisse wieder möglich. Theateraufführungen, Museumsbesuche und Kunstausstellungen finden unter Auflagen wieder statt. Und das freut auch die Touristen in München. Denn die Stadt hat kulturell einiges zu bieten.

Das Münchner Kunstareal ist ein gutes Beispiel dafür. Auf dem Gelände mitten in Münchens Innenstadt - in der Maxvorstadt - finden Besucher eine Fülle an Kunst und Kultur. Hier sind die auch die drei Pinakotheken angesiedelt. Die Alte Pinakothek, die Neue Pinakothek (derzeit geschlossen) und die Pinakothek der Moderne versammeln schon so viel Kunst, dass ein Tagesbesuch kaum ausreicht. Aber auch Hochschulen und wechselnde Ausstellungen findet man im Kunstareal München.

Wen es eher ins Freie zieht, der kann architektonische Eindrücke im Münchner Olympiapark sammeln. Hier trifft Architektur auf kulturelle und religiöse Veranstaltungen. Aber auch die Historie des Münchner Olympiapark ist bedeutend. Traurige Erinnerung erlangten die Münchner Olympiaspiele 1972 durch das Attentat der palästinensischen Terrorgruppe Schwarzer September.

Das passende Abendprogramm findet man in den zahlreichen Theatern der Stadt. Hier kann man zwischen Komödien, Opern oder klassischem Theater wählen. Natürlich gelten hier geänderte Spielpläne und Corona-Vorsichtsmaßnahmen. Dennoch sollte man - wenn man Karten ergattern kann - auf einen Besuch in einer der Spielstätten Münchens nicht verzichten.