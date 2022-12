von Gunnar Herbst Manche mögen’s kalt, andere suchen Behaglichkeit: 33 Empfehlungen für den perfekten Kurzurlaub, nicht nur im Schnee.

Der Winterurlaub wird zum Auslaufmodell – das will das Meinungsinstitut YouGov herausgefunden haben. Rund 26 Prozent der potenziellen Winterurlauber, so das Ergebnis einer Umfrage, wollen in dieser Saison auf Ferien im Schnee verzichten. Weitere 23 Prozent überlegen, nicht mehr so lange oder so weit zu fahren wie bisher. Hohe Inflation und Zukunftsängste verleiden ihnen die Reiselust. So weit, so ernüchternd.