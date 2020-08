Ein Mordswetter, man will eigentlich nur ins Wasser, wären da nicht diese kleinen Items. Ein Handy, ein Schlüssel, ein bisschen Geld. Das will man ungern am Platz liegen lassen. Was also tun? Am Besten erst einmal Eincremen! Schneiden Sie einfach einen Schlitz in die Seite einer leeren und gereinigten Flasche, der groß genug ist für Ihre Wertsachen. Und dann kommt Ihr Hab und Gut darein. Und das hier wird bestimmt keiner klauen.

Mehr