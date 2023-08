von Dagmar Seeland Gute Nachrichten für Radler: London ist neuerdings angenehm und sicher mit dem Fahrrad erkundbar – in Teilen zumindest. Der stern testet Radwege in der britischen Hauptstadt, von Buckingham Palace bis Walthamstow. Teil 1: der Naturpfad "Wandle Trail" und sein Architekt Robert Nichols, der am liebsten Hochrad fährt.

Sonnentage wie dieser heute sind eher die Ausnahme in London, also nutzen wir den Tag für eine Radtour. Es geht los beim U-Bahnhof Embankment im Herzen der Stadt, direkt an der Themse. Hier entlang führt einer der ältesten "Cycle Superhighways", der Fahrradweg C3, der den Westen der Stadt mit dem Osten verbindet. Bei seiner Einrichtung 2010 war er noch hellblau, an manchen Stellen ist er es bis heute.

James Bond lässt grüßen: stern-Korrespondentin Dagmar Seeland testet verschiedene Fahrradwege in London. Die erste Tour führt sie entlang des Hauptquartiers des britischen Geheimdienstes MI5 © Montage stern / Fotos: Dagmar Seeland; Katharina Delling

Zum Glück sahen die Verkehrsplaner schnell ein, dass Farbe auf der Straße noch nie einen rücksichtslosen Fahrer am Falschparken gehindert hat, und trennten den zweispurigen Radweg inzwischen wo immer möglich per Bordstein von der Fahrbahn.

Zusammen mit Rikschas, Berufspendlern in Anzügen, Touristen auf Leihrädern und den unvermeidlichen MAMILS (Middle-aged Men in Lycra) radelt frau an der Themse entlang Richtung Parlament. Beim Big Ben wird es kurz haarig, weil sich der schöne Radweg dort, wo er sich um das berühmte Parlamentsgebäude windet, kurzzeitig im dicksten Verkehr in Luft auflöst. Doch wer sich tapfer links hält, findet den Radweg am Ende des Gebäudekomplexes wieder, beim Victoria Tower Park. Hier empfiehlt sich ein kurzer Halt an der Statue von Emmeline Pankhurst, der berühmten "Suffragette", die vor über hundert Jahren das Wahlrecht für Frauen im Königreich erkämpft hatte.