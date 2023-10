Lonely Planet kürt die besten Reiseziele für 2024 – keines liegt in Deutschland

von Malte Mansholt Zu seinem 50. Geburtstag hat der berühmte Reiseführer Lonely Planet eine Jubiläumsausgabe veröffentlicht. Deutsche Ziele sind nicht darin zu finden. Dafür gab es andere Überraschungen.

Er ist einer der bekanntesten Reiseführer der Welt. Wenn der Lonely Planet eine Reisedestination als besonders sehenswert empfiehlt, boomt dort der Tourismus. Zum 50. Bestehen wurden in einer Reihe nun die besten Tipps für das nächste Jahr gesammelt: die sogenannten "Best in Travel 2024".

Die schlechte Nachricht für die deutsche Tourismus-Branche gleich vorweg: Waren in den letzten Jahren noch Dresden, Freiburg oder Hamburg unter den Top-Städten, Bayern unter den besten Regionen oder gar Deutschland an sich 2019 als zweitbestes Reiseland gewählt worden, gehen wir dieses Jahr komplett leer aus. Keine einzige deutsche Stadt oder Region findet sich auf den fünf Toplisten. Dafür aber jede Menge überraschende Neueinsteiger.

Reisen 2024: Überraschende Sieger bei Lonely Planet

So schafft es Kenias Hauptstadt Nairobi, berühmte Stadtreiseziele wie Paris oder Montreal hinter sich zu lassen – und bei den Städten den ersten Platz abzusahnen. Die afrikanische Metropole erfülle "nun endlich ihren Anspruch auf den Status als globales Kulturzentrum", so der Reiseführer. Vor allem die tolle Gastronomie-Szene wird hervorgehoben.

Auch bei den Ländern gibt es einen unerwarteten ersten Platz: Die Mongolei ist laut dem Lonely Planet das spannendste Reiseziel. Es biete "Weite, Abenteuer und Kultur", so der Führer. Auch Marokko, Usbekistan und Kroatien gehören demnach zu den reisewertesten Ländern.

Tolle Ziele in den Nachbarländern

Unter den finanziell besonders attraktiven Reisen – unter "Top 10 Geld wert" gelistet – findet sich das Deutsche Nachbarland Polen, das mit Gastronomie und Natur überzeugen kann. Auch die Reise mit dem österreichischen Nachtzug Nightjet wird gelobt.

Zu den weniger überraschenden Zielen gehört Spanien, das zu den besten nachhaltigen Zielen gezählt wird. Die für ihre schöne Architektur berühmte tschechische Haupstadt Prag findet sich unter den Topstädten. Und die Toskana in den schönsten Regionen.

