Lost Place im Harz: In Alexisbad steht ein verlassenes Erholungsheim

Im Harz ragen zwischen Baumwipfeln, rauschenden Naturbächen und herrlicher Natur die Türme eines markanten Gebäudes in den Himmel. Sie gehören zu einem ehemaligen Erholungsheim in Alexisbad – dem Stadtteil von Harzgerode in Sachsen-Anhalt.

Zu DDR-Zeiten konnten in diesem Gebäude Angestellte der Deutschen Reichsbahn (DR) Erholungsurlaub machen – und das nicht ohne Grund: Das Gebäude liegt im Selketal, wo romantische Wälder, Flusstäler und unbelassener Natur zu finden ist. In der Nähe liegen zum Beispiel der Selke-Wasserfall, die Magdtrappe und die Köthener Hütte. Auch die Haltestelle "Alexisbad" der Selketalbahn, welche zur Harzer Schmalspurbahn gehört, ist nicht weit entfernt.

Besucher müssen achtsam bei der Besichtigung sein, denn der Zugang zu dem Gebäude ist nicht gestattet. Dafür ist die Vorderseite des imposanten Gebäudes mit den markanten, spitzen Türmen, gut von der Straße sichtbar. Von dort aus kann man ungestört Fotos schießen.

"Urbexer" und Lost Places:

Sogenannte "Urbexer" haben ein gefährliches Hobby: Sie besuchen vergessene, verlassene oder verfallene Orte, die auch schon mal einsturzgefährdet sind. Mit an Bord haben sie meistens eine gute Kamera-Ausrüstung, um von den Plätzen Fotos und Videos zu erstellen. Jedoch wird nie die genaue Adresse des Lost Places verraten – das zählt in der Community als absolutes No-Go. So soll vermieden werden, dass Menschen an die Plätze reisen, die mit der verlassenen Schönheit nichts anfangen können und mutmaßlich Zerstörungen vornehmen.

Neben den generellen Verletzungsgefahren kann der Besuch eines solchen Ortes rechtliche Folgen haben: Oftmals wird angenommen, dass leerstehende und verlassen geglaubte Gebäude keinen Besitzer mehr haben. Ein gefährlicher Irrglaube. Urbexer, die ohne eine offizielle Genehmigung ein solches Gelände oder Gebäude betreten, begehen Hausfriedensbruch. Es bietet sich also immer an, vorher den Eigentümer um Erlaubnis zu fragen.

