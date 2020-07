Sehen Sie im Video: Lufthansa wirbt mit neuen Luftfiltern – Mittelplätze bleiben allerdings nicht frei. Die Lufthansa hat am Donnerstag neue Aspekte ihres Sicherheitskonzeptes angesichts der Corona-Pandemie vorgestellt. Kritiker monieren unter anderem, dass bei komplett belegten Sitzreihen keinerlei Sicherheitsabstand möglich sei. In Frankfurt am Main sagte hingegen Dörte Klein, Lufthansa-Referentin für Kabinenmanagement im Projekt "Restart" mit Blick auf ein neues Luftfilter-System: O-TON DÖRTE KLEIN, REFERENTIN FÜR KABINENMANAGEMENT IM PROJECT RESTART ("Es ist so, dass wir hier insgesamt alle Plätze verkaufen. Das Wesentliche, was wir eingeführt haben, ist die Maskenpflicht. Und wie Sie alle wissen, ist das die geeignetste Maßnahme, um tatsächlich auch Sicherheit zu gewährleisten. Die Maskenpflicht ist seit Anfang Juni bei Lufthansa an Bord, und sowohl die Crew als auch die Gäste halten sich sehr standardmäßig gut daran. Das ist ja auch schon ein Stück weit geübtes Konzept zurzeit und das zweite, was das Thema Lufthygiene angeht. Sie haben es ja sicherlich auch schon mehrmals an der einen oder anderen Stelle gehört, sind eben diese HEPA-Filter. Das heißt, die Luftreinheit an Flugzeugen wird durch diesen Filter sichergestellt. Das muss man sich so vorstellen, dass dieser Filter unten im unteren Flugzeugraum eingebaut ist. Und dann pumpt eine Pumpe die Luft durch die Kabine.") Es entstehe so ein Frischluftsog von oben nach unten. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU hatte in der vorigen Woche bei der Präsentation von EU-Corona-Vorgaben zum Luftverkehr gesagt, Mittelplätze in 3er-Reihen müssten nicht frei bleiben. Dies sei wissenschaftlich mit dem Robert-Koch-Institut geklärt worden. Weil die Luft in den Maschinen regelmäßig ausgetauscht werde, seien freie Mittelplätze nicht nötig. Fluggesellschaften könnten mit zu viel freien Plätzen nicht rentabel arbeiten.

