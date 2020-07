Sehen Sie im Video: Senden Sie Ihren Schrei nach Island – und werden den Corona-Frust los.





"Looks like you need to let it out" heißt eine neue Kampange zur Förderung Islands. Mal so richtig schreien und das in der weiten, unberührten Natur? Das wäre wohl für viele Menschen ein Traum, um dem Corona-Alltag zu entfliehen. Geht nicht, gibt´s nicht, dachte sich eine britische Werbeagentur und startet eine witzige Werbekampagne. Während vielen Menschen zu Hause die Decke über dem Kopf einstürzt, einem das Pferdepuzzle nicht gelingen will und man sich aus Langeweile die Haare schneidet, kann man jetzt seiner Frustration freien Lauf lassen und mal so richtig schreien... und zack ist man in Island. Wie das geht? An sieben Orten haben die Kampagnen-Betreiber Lautsprecher aufgestellt und Webcams installiert. Über die Website lookslikeyouneediceland.com kann man sich ein Ort aussuchen und losschreien. In Echtzeit. Auch witzig, wenn man lange genug wartet, kann man anderen beim Schreien zuhören und nebenbei kann man die Natur Islands genießen. Eine wirklich gelungene Image-Kampagne.