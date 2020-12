Sehen Sie im Video: Airline dreht lustiges 80er-Jahre Tanz-Video – und landet damit einen echten Hit.









Nein, Sie wurden nicht in die achtziger Jahre zurückversetzt, auch wenn es so aussieht!

Eine Fluggesellschaft hatte die Idee, die Corona-Sicherheitsregeln einmal lustig zu verpacken.

Das Lied im Video ist eine Parodie des 1983 erschienenen Hits "Safety Dance" der Band „Man Without Hats“. Doch die Fluggesellschaft änderte die Texte aus aktuellem Anlass. Kurios: die Fluglinie, die so viel Humor angesichts der schwierigen Zeiten in der Pandemie beweist, ist Alaska Airlines aus dem kalten, nördlichen Bundesstaat der USA.

Das Video wiederholt, wie wichtig es ist, auf Reisen eine Maske zu tragen und sich die Hände zu waschen, nur eben weitaus ansprechender verpackt, als die sonst üblichen Hinweisschilder.

Die Protagonisten des Videos sind dabei keine professionellen Tänzer, sondern sie sind alle Mitarbeiter der Fluggesellschaft. Die Choreografie lernten sie anhand von Videos und am Tag vor den Dreharbeiten hatten sie eine 8-stündige Generalprobe, so der Blog des Unternehmens.

Im Internet ist das Sicherheitsvideo von Alaska Airlines ein echter Hit. Und so wird die witzige Corona-Hygieneanleitung nebenher gleich noch zum Werbespot für die Fluggesellschaft.

