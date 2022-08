Sehen Sie im Video: Lustiges Video geht viral: Vater bucht aus Versehen Tiny-House für große Familie.

























Böse Überraschung bei der Ankunft: Diese vierköpfige Familie sieht ihr Ferienhaus und muss feststellen, dass es ein winziges Tiny-House ist.





Vater JJ Keefe hatte die Unterkunft gebucht, als die Familie auf dem Weg war, ihren Sohn an der Universität abzusetzen.





Doch als die Familie bei dem winzigen Haus im Bundesstaat New York ankommt, sind sie schockiert. Tochter Kylie hält die Reaktion der Familie in einem TikTok-Video fest.





„Mein Vater sah, dass es Platz für vier Personen bot und den günstigen Preis. Er buchte es, ohne zu zögern. Wir haben alle gelacht, als wir reingegangen sind und die Größe des Hauses gesehen haben." – Kylie





Um die Situation zu entschärfen, bringt Vater JJ seine beiden Kinder in einem Hotel in der Nähe unter.





Das amüsante Video hat bereits mehr als 33 Millionen Aufrufe auf TikTok. Dadurch sind das Hilton Hotel und Airbnb auf sie aufmerksam geworden.





Der Fehler des Vaters hat sich somit als glücklicher Zufall erwiesen. Denn die Familie bekommt einen 500-Euro-Gutschein von Airbnb und einen kostenlosen Aufenthalt im Hilton Hotel.





„Mein Vater und meine Stiefmutter haben in dem winzigen Haus mit den beiden Hunden gewohnt. Sie sagten, das Haus sei sehr eng gewesen. Aber wir haben fast die ganze Reise über gelacht, so dass es ihnen nichts ausmachte, dort zu bleiben.“ – Kylie

