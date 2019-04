Der Airbus A310 der Flugbereitschaft nähert sich der Landebahn in Köln. Drei Tage nach dem Busunglück auf Madeira hat eine Maschine der Luftwaffe 15 verletzte Deutsche zurück nach Deutschland geholt. Der für medizinische Notfälle ausgerüstete Airbus sei um 17.01 Uhr in Köln gelandet, teilte die Bundeswehr am frühen Abend am Samstag mit. "Die #Luftwaffe konnte 15 Personen sicher zurück nach Deutschland zur weiteren medizinischen Versorgung bringen", hieß es in dem Tweet. Zuvor hatte ein Sprecher der Klinik in Funchal auf Madeira erklärt, eine verletzte Person sei schon am Freitag nach Deutschland geflogen worden, eine weitere bleibe ebenso wie der portugiesische Busfahrer noch im Krankenhaus der Inselhauptstadt. Elf verletzte Deutsche hätten das Krankenhaus bereits verlassen können. Am Mittwoch war der Bus auf Madeira von der Fahrbahn abgekommen und einen Hang hinabgestürzt. Dabei starben 29 Menschen, allesamt Deutsche. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt.