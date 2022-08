Die Menschen wollen raus in die Natur – das zeigen nicht nur aktuelle Umfragen zu Reisetrends, sondern auch der Boom vom Wandern oder auch neue Freizeitbeschäftigungen wie Waldbaden.

Der Trend kommt ursprünglich aus Japan. In dem asiatischen Land ist Waldmedizin ein renommiertes Forschungsfeld. Mittlerweile wird Waldbaden auch in der westlichen Welt immer beliebter. Menschen gehen bewusst in den Wald, um Stress zu reduzieren und vom stressigen Alltag abzuschalten.

Aber das muss man ja nicht immer nur im heimischen Wald machen. In ganz Europa warten zahlreiche Märchenwälder und Bergwelten nur darauf, dass Besucher sie entdecken – und sich ins Waldbad stürzen. Wir haben da ein paar Ideen für das nächste Naturerlebnis auf Reisen.

