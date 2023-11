Magische Himmelsphänomene: Diese Bilder erweitern Ihren Horizont

Plötzliche Dunkelheit, es knallt, es grollt, es blitzt und der Regen fällt in Sturzbächen vom Himmel. Straßen stehen unter Wasser, Bäume stemmen sich gegen den Wind. Und "in einem kleinen Haus mit einem großen Fenster" sitzt Laura Kranich. Gestaunt habe sie, ehrfurchtsvoll sei sie gewesen. Dieses Gewitter wurde das Initial einer Leidenschaft und Kranich zur Himmelspotterin. In dem Buch "Unterm Himmel" hat sie ihre eindrucksvollsten Bilder von Himmelsphänomenen nun zusammengefasst. Es sind Bilder, die Horizonte erweitern.

Kranich jagte den Gewittern hinterher. Noch als Jugendliche mit einer Digitalkamera, später mit einer Spiegelreflex. Sie fand Standorte, die ihr freie Sicht gewährten und fing ihre ersten Blitze ein. Sie war fasziniert, aber ahnungslos. Was passiert da eigentlich über unseren Köpfen? Kranich wollte es genauer wissen, schmiss ihr Wirtschaftsstudium, wurde Meteorologin. "Aus Magie wurde auf einmal Wissenschaft, ohne dass mir die Faszination abhandenkam, im Gegenteil!", so Kranich.

Den Himmel im Blick

Inzwischen hat sich Kranich auf Wetter- und Lichtfotografie spezialisiert. Mit ihrer Kamera legt sie sich nachts auf die Lauer, wartet auf Kometen, jagt Polarlichtern hinterher und bestaunt die Milchstraße. Dabei fängt sie extraterrestische Phänomene ein und macht sie sichtbar für alle, die weniger Hans-guck-in-die Luft sind. Die Meteorologin erklärt außerdem, wie sie zustandekommen und gibt Tipps, wo auch Laien sie aufspüren können.

"Der Himmel ist ein Sammelbegriff für alles, was sich über unseren Köpfen abspielt. In früheren Zeiten betrachtet als eine Art Gewölbe, an welchem Wolken, Sonne, Mond und Sterne aufgehängt sind, wissen wir heute: Der Himmel ist praktisch unendlich und komplex. Das lehrt uns heute die Physik", schreibt Kranich. Ihr Buch soll Inspiration und Anleitung dafür sein, "vieles Unerwartete am Himmel zu entdecken und unseren persönlichen Horizont zu erweitern".

Diese Fotostrecke enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.