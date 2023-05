Mallorca 40-Jähriger Tourist stirbt an Gasvergiftung – seine Frau in kritischem Zustand

40-Jähriger Tourist stirbt an Gasvergiftung – seine Frau in kritischem Zustand

von Phil Göbel Auf Mallorca hat es einen tragischen Unfall gegeben, bei dem ein 40-Jähriger aus Schottland ums Leben gekommen ist. Seine Frau kämpft derzeit noch um ihr Leben. Offenbar hatte ein defekter Kühlschrank zu einer Kohlenmonoxidvergiftung geführt.

Auf der beliebtesten Ferieninsel der Deutschen ist es offenbar zu einem tragischen Unfall gekommen, bei dem ein 40-jähriger Schotte verstorben ist. Seine 39-jährige Frau wird derzeit noch in einem Krankenhaus behandelt und befindet sich in einem kritischen Zustand.

Wie mehrere lokale Medien berichten, wurde das frisch verheiratete Paar am vergangenen Samstag in ihrem Bett in einer Ferienwohnung der Kleinstadt Capdepera im Nordosten der Insel gefunden. Zu diesem Zeitpunkt sei der Mann bereits tot gewesen, seine Frau lag bewusstlos neben ihm. Auslöser für den Unfall soll demnach ein defekter Kühlschrank gewesen sein, der mit Gas betrieben wurde.

Mallorca: Defekter Kühlschrank führt offenbar zu Gasvergiftung

Wie unter anderem die "Mallorca Zeitung" berichtet, sei das Paar nicht zu einer Verabredung mit dem Bruder der Frau erschienen und habe nicht auf Anrufe reagiert. Daraufhin habe der Bruder die Polizei verständigt. Die Beamten fanden die beiden gesuchten Personen bewusstlos im Bett. Aus einer Gasflasche, die an einen Kühlschrank angeschlossen war, strömte Gas. Ein zur Hilfe gerufener Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Seine Frau wurde umgehend in ein Krankenhaus im Inselort Manacor gebracht.

Wie die "Bild" berichtet, habe eine Autopsie des Opfers ergeben, dass er an einer Kohlenmonoxidvergiftung verstorben sei. Die Ermittlungen dauern demnach noch an.

Wie spanische Medien berichten, könnte das Gas die ganze Nacht über ausgetreten sein, während das Paar schlief. Eine Kohlenmonoxidvergiftung ist deswegen so gefährlich, weil man das Gas weder sehen noch riechen kann. Zu hohe Konzentration von Kohlenmonoxid in der Luft führt zu Schwindel und Sinnestrübung, später zum Verlust des Bewusstseins und zum Tod.

Quellen: Mallorca Zeitung, El Periodico, Bild