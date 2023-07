von Phil Göbel Wer als Türsteher in einschlägigen Läden auf Mallorca arbeitet, braucht ein dickes Fell. Doch das scheint einigen Securitys am "Ballermann" abhanden gekommen zu sein. Ein Video sorgt nun für Aufsehen. Darin schlagen mehrere Türsteher Touristen brutal zusammen.

Es sind Szenen, die alles andere als Urlaubslust machen: Zum wiederholten Male sind am "Ballermann" auf Mallorca Türsteher brutal gegen feiernde Gäste vorgegangen. Die "Mallorca Zeitung" veröffentlichte als erstes Medium einen Clip, in dem zu sehen ist, wie die Securities einer beliebten Kneipe auf der "Schinkenstraße" mehrere Deutsche zusammenschlagen. Während einer der Gäste bereits auf dem Boden liegt, treten die Sicherheitsleute auf ihn ein. Einem zweiten Mann, der offenbar schlichten will, schlägt einer der Türsteher unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Anschließend jagen die Security-Mitarbeiter die Deutschen mit Teleskop-Schlagstöcken durch die Straßen von Arenal, offenbar bis zu ihrem Hotel. Der Vorfall soll sich am 15. Juni zugetragen haben.

Mallorca: Brutaler Übergriff von Türstehern auf deutsche Touristen in der Schinkenstraße

Wie die "MZ" weiter berichtet, sollen die Türsteher sogar bis zur Rezeption des Hotels marschiert sein und sollen laut eines Zeugen versucht haben, in die Hotelzimmer der Geschädigten vorzudringen. Erst durch das Einschreiten der örtlichen Polizei sollen sie von den Touristen abgelassen haben.

Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung soll gewesen sein, dass zwei der 18-Mann starken Touristengruppe aus Deutschland sich im Biergarten, für den die Türsteher arbeiteten, Zigaretten angesteckt haben. Einer Bitte, dies zu unterlassen, seien sie nicht nachgekommen, also wurden sie von den Mitarbeitern aus dem Laden geworfen. Auf der Straße sei die Situation dann unübersichtlich geworden.

Zeugen zufolge sollen sich die Türsteher auf die Füße der Touristen gestellt und sie gleichzeitig geschubst haben. Die restlichen 16 Mitglieder des Fußball-Vereins hätten von der Auseinandersetzung nichts mitbekommen und wollten unabhängig den Laden verlassen. Das nahmen die Türsteher offenbar so wahr, als dass die Männer ihren Freunden helfen wollten.

Kurz darauf liegt einer der Raucher auf dem Boden, während mindestens ein Türsteher auf ihn eintritt. Der Mann muss nach den Tritten ins Krankenhaus – Diagnose: Riss des Trommelfells. Während er noch auf dem Boden liegt, zücken die Security-Mitarbeiter ihre Schlagstöcke und jagen den restlichen Verein durch die Straße Carrer des Canyes.

Angriffe von Ballermann-Türstehern häuften sich zuletzt

Seit die Saison auf Mallorca so richtig in Fahrt gekommen ist, wurde immer wieder von teils brutalen Angriffen von Türstehern auf Touristen berichtet. Nur zwei Tage nachdem die Raucher des Fußballvereins zusammengeschlagen wurden, nahm die Polizei einen Türsteher eines ebenfalls sehr beliebten Biergartens fest, nachdem er einen Touristen zu Boden geschubst hatte. Der Deutsche trug eine Platzwunde davon.

Noch verheerender war ein Vorfall Ende Mai: Ein deutscher Urlauber hatte sich wohl auf einen Blumenkübel im Außenbereich einer Party-Location gesetzt. Als ein Security-Mitarbeiter ihn aufforderte aufzustehen, sollen die beiden in Streit geraten sein. Der Türsteher soll den Touristen ebenfalls geschubst haben, er schlug mit dem Kopf auf, erlitt einen Schädelbruch und schwebte lange Zeit in Lebensgefahr.

Am 23. Juni wurde ein Türsteher einer Diskothek in der Nähe der Playa de Palma festgenommen. Er soll einem Gast mit einem Golfschläger auf den Kopf geschlagen haben. Das berichtet die "Bild" mit Berufung auf das "Mallorca Magazin."

Quellen: Mallorca Zeitung, Bild