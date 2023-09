"Dieser Strand ist gesperrt", steht auf Hinweistafeln an den Zugangspunkten zu beliebten Badestränden auf den Kanarischen Inseln und auch auf Mallorca. Auf Englisch ist dort in großen Buchstaben "BEACH CLOSED" oder "KEEP OUT", also "KEIN ZUTRITT" zu lesen. Doch bei näherem Hinsehen steht auf den Schildern noch etwas.