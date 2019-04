Mit dieser Maschine der deutschen Luftwaffe landet ein Stück Hoffnung auf Madeira. Am Samstagmorgen hat eine sogenannte MedEvac-Maschine den Flughafen von Funchal erreicht. Damit rückt der Heimflug verletzter deutscher Touristen unter medizinischer Betreuung in greifbare Nähe. Noch am Freitag war über die Ankunft des Spezialflugzeugs spekuliert worden. Portugiesische und deutsche Ärzte auf Madeira wollten zunächst entscheiden, welche Männer und Frauen transportfähig sind. Am Freitagabend wurden noch 16 der Touristen stationär versorgt, zwei auf der Intensivstation. Am Freitag fand in Funchal ein Gedenkgottesdienst für die Opfer des Unfalls statt, an dem auch einige der Überlebenden teilnahmen. Ilse Everlien Berardo ist Pastorin der deutschen evangelischen Gemeinde auf Madeira und hat die Überlebenden gleich nach dem Unfall betreut: "In diesen Situationen ist es sehr wichtig, dass es Menschen gibt, die die Muttersprache der Betroffenen sprechen, die sprachlich an ihrer Seite stehen, was gleichzeitig ein Stück Heimat bedeutet. Unsere Sprache ist unser Zuhause. Das erste, was zu tun ist, ist ein beruhigendes Wort und die Leute reden zu lassen, und das ist natürlich am besten in der Muttersprache des Volkes. " Auch der Honorarkonsul Deutschlands auf der Insel, Ricardo Santos, nahm an dem Gottesdienst teil. "Die deutsche Gemeinschaft, alle deutschen Einwohner und Besucher in Funchal haben ein tiefes Mitgefühl für die Familien derjenigen, die ihr Leben verloren haben, und die verletzten Touristen, die hier in den Osterferien waren und Opfer einer Veranstaltung wie dieser waren." Nach Bundesaußenminister Heiko Maas hatte am Freitag der portugiesische Präsident Marcelo Rebelo de Sousa die Unfallstelle besucht. Dort waren am Mittwoch 29 deutsche Touristen ums Leben gekommen. Ihr Reisebus war aus bisher ungeklärter Ursache von einer Straße abgekommen. An Bord befanden sich neben den 55 Touristen auch der Fahrer des Busses und ein Reiseleiter.