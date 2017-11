Wer ab dem 1. Dezember mit der Airline Emirates in der First Class reist, mag sich fragen, ob er nun fliegt oder entspannt auf der Rückbank eines Mercedes sitzt: Cremefarbene Ledersessel, neueste Technologie und Privatsphäre in einem abgetrennten Bereich, wie man es sonst nur beim Reisen mit einem Auto gewohnt ist. Die Private Suits der Boeing-777-Modelle von Emirates sind dabei komplett am Design der S-Klasse von Mercedes orientiert.



Die beiden Marken gehen eine Kooperation ein, in der der Autohersteller Mercedes-Benz das Design für die First Class der Emirates-Flieger übernommen hat. Damit schmelzen laut eigenen Angaben "zwei Weltmarken zusammen, die für Luxus, Innovation und Komfort stehen".



Emirates und Mercedes-Benz: mehr Luxus, weniger Fluggefühl



Die etwa vier Quadratmeter großen Suites bersten geradezu vor Luxus. Neben dem von Mercedes inspirierten Design bietet die Kabine Schlafmöglichkeiten, eine Dusche, hochwertige Technologie sowie virtuelle Fenster. Hochwertige Bedienelemente und ein Ambiente-Lichtsystem sollen für ein "neues Flugerlebnis sorgen". Der Fluggast soll das Gefühl haben, dass er sich nicht in einem Flugzeug befindet, sondern in einer S-Klasse über den Wolken.