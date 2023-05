Für 49 Euro im Monat kreuz und quer mit Bus und Bahn durch Deutschland: Seit dem 1. Mai ist das möglich mit dem Deutschlandticket, dem inoffiziellen Nachfolger des Verkaufsschlagers 9-Euro-Ticket aus dem Sommer 2022.

Anders als es der Name der Fahrkarte vermuten lässt, können Nutzerinnen und Nutzer damit jedoch nicht nur in Deutschland fahren, vielerorts gilt das Ticket auch über die Grenzen hinaus. Ausflüge in die Niederlande, nach Polen oder in die Schweiz sind so möglich, ohne extra zu bezahlen.

Mit dem Deutschlandticket ins Ausland fahren

Aber Vorsicht: Wie immer gilt das Deutschlandticket auch auf den Strecken ins Ausland nur in Regionalzügen – ICEs, Intercity oder der Flixtrain dürfen mit der Bus- und Bahn-Flatrate nicht genutzt werden.

Welche Eisenbahnstrecken Sie im Ausland Sie mit dem Deutschlandticket befahren können, sehen Sie oben in der Fotostrecke oder hier:

Dänemark: Süderlügum – Tønder

Polen: Ahlbeck Grenze – Świnoujście Centrum

Polen: Görlitz – Zgorzelec

Polen: Hirschfelde – Krzewina Zgorzelecka – Hagenwerder

Tschechien: Zittau – Hradek nad Nisou

Tschechien: Bärenstein – Vejprty

Tschechien: Seifhennersdorf – Varnsdorf – Zittau

Österreich: Pfronten-Steinach – Vils – Reutte (Tirol) – Ehrwald – Griesen (nur im Verkehr von und nach Deutschland, nicht im innerösterreichischen Binnenverkehr)

Österreich: Freilassing – Salzburg Hbf.

Österreich: Kiefersfelden – Kufstein

Schweiz: Zell im Wiesental – Lörrach – Basel SBB

Schweiz: Weil am Rhein – Basel Bad. Bf. – Basel SBB

Schweiz: Erzingen – Trasadingen – Schaffhausen – Thayngen – Bietingen

Schweiz: Jestetten – Lottstetten – Schaffhausen

Frankreich: Berg – Lauterbourg

Frankreich: Schweighofen – Wissembourg

Luxemburg: Der Nahverkehr im Großherzogtum ist für alle kostenlos.

Niederlande: Kaldenkirchen – Venlo

Niederlande: Bad Bentheim – Hengelo

Niederlande: Gronau – Enschede

Niederlande: Emmerich – Arnhem

Auf allen übrigen Strecken, die ins Ausland führen, ist das Deutschlandticket nur bis zum letzten Bahnhof auf dem Bundesgebiet gültig. Für die Weiterreise ist eine zusätzliche Fahrkarte notwendig. Bus- oder Stadtbahnlinien sind nicht aufgeführt

Quelle: Deutschlandtarif