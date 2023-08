Bettina Höbenreich und Helmut Koch führten ein beschauliches Leben in Oberbayern. Grundsolide und gefangen im Hamsterrad. Träume, die sie einmal hatten, waren vom Alltag verdrängt worden, so weit, dass sie kaum noch greifbar waren. Bis zu diesem einen Feierabendbier 2009. Plötzlich stand diese große Reise im Raum: Australien – ohne Backpacks, aber mit Motorrad. Zwei Jahre später wurde aus der Schnapsidee Realität.

Australien über Land erreichen, das war das Ziel. Dass das eine andere Reise werden würde als die typischen All-inclusive-Hotel-Urlaube, die sie bis dahin gemacht hatten, war schnell klar. Zwei Jahre nahmen sie sich Zeit, um genug Geld für ihren Traum von der großen Freiheit zusammenzubekommen. Sie suchten sich Nebenjobs, verkauften beinahe ihren kompletten Besitz.

Mit dem Motorrad um die Welt

"Wenn mir vor ein paar Jahren jemand gesagt hätte, dass ich einmal auf einem Motorrad um die Welt fahren würde, ich hätte ihn für verrückt erklärt. Nun sitze ich auf meinem Motorrad, hab keinen Job mehr, keine Wohnung, und alles, was ich noch besitze, passt in zwei Alukoffer und eine Gepäckrolle", schreibt Höbenreich in "Motorradabenteuer Weltreise". In dem Buch erzählt das Paar seine ganz persönliche Geschichte über Träume, Freiheit und den langen Weg dorthin.

Aus Australien wurde eine Weltreise, aus einer geplanten Auszeit eine Tour über fünf Kontinente. Von Deutschland ging es bis nach Nordasien, über Südostasien nach Ozeanien, Südamerika bis in die Karibik und Nordamerika. Fünf Jahre währte das Abenteuer, am Ende hatten sie 155.000 Kilometer auf ihren Bikes abgerissen.

In Indonesien belohnten Orang-Utans für lange Fahrten auf schlaglochübersäten Straßen. In Kambodscha feilschten sie mit Polizisten, und in den Anden sahen sie einen Sternenhimmel, den sie niemals wieder vergessen werden. "Es gibt Momente im Leben, die brennen sich für immer in unser Gedächtnis ein", so Höbenreich. "Diese Nacht ist einer von ihnen."