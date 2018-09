6000 Tonnen Müll bedeckten 2015 den Versova-Strand der größten Stadt Indiens Mumbai. Große Berge aus altem Plastik sorgten dafür, dass vom Strandsand nichts mehr zu sehen war. Das einzige Leben, was an verdreckten Stand zu sehen war, waren Vögel, die in dem Müll nach Lebensmittelresten suchten. Deshalb ergriff der indische Anwalt Afroz Shah vor drei die Initiative und begann mit einem Team Stück für Stück den Strand am indischen Ozean vom Müll zu befreien. Ein beeindruckendes Video von "Great Big Story" zeigt den von der UN als "größte jemals stattgefundene Strandaufräumaktion" betitelten Prozess.

Shah hat eine persönliche Verbindung zum Versova-Strand. Im Video erzählt er, dass er als Kind selbst an dem Strand gespielt hat – und dass der Strand damals noch sehr sauber war. Damit das wieder Realität wird, versammeln sich unter seiner Leitung seit 2015 hunderte Freiwillige zum Müllsammeln an dem Strand. Doch nicht nur mit den Händen wird gesammelt. Große Trucks, Bagger und Raupen wurden an die Küste gekarrt, um die immensen Mengen Plastikmüll abzutransportieren. Da täglich neuer Müll an den Strand gespült wird, wird den freiwilligen Helfer nicht langweilige. Nach eigener Aussage habe sie in den letzten drei Jahren rund neun Millionen Kilogramm Müll vom Strand entfernt – aus dem Wasser und aus dem Sand. Der zugemüllte Strand hat eine Länge von circa drei Kilometern.

Sensation: Schildkröten kommen nach Jahrzehnten wieder an den Versova-Strand zurück

Nach drei Jahren passierte etwas Erstaunliches. Nach Jahrzehnten der Abwesenheit kamen Schildkröten zurück an den einst verdreckten Strand. Wie der britische "Guardian" berichtet, wurden Anfang des Jahres rund 80 sogenannte Oliv-Bastardschildkröten gesichtet. Schildkröten-Mütter hatten im Sand ihre Eier gelegt. Kleine Baby-Schildkröten schlüpften und kämpften sich bis zum Wasser. Das wäre vor drei Jahren noch undenkbar gewesen. "Ich hatte Tränen in den Augen, als ich sie Richtung Ozean laufen sah", sagt Shah zu der tierischen Sensation an "seinem" Strand.

India: One man removed 13 million kg of toxic waste from Mumbai's filthy Versova beach by working non-stop every weekend since 2015.



Then the vulnerable Olive Ridley Turtles showed up again at Versova after a two decade absence.https://t.co/nOfscdgngz #hope #IncredibleIndia pic.twitter.com/zN2kSAvuX7 — Assaad Razzouk (@AssaadRazzouk) April 23, 2018

Afroz Shah: "Aufklärung ist das Wichtigste"

Damit der Strand und das angrenzende Meer auf lange Sicht sauber bleiben, braucht es zuerst ein Umdenken in der indischen Bevölkerung. Deshalb engagiert Shah sich in Aufklärungsprojekten. Sein Ziel: Menschen erklären, warum es wichtig ist, dass Müll nicht einfach so in die Natur geworfen wird. Er klärt über die Folgen auf und motiviert weitere Menschen, an seinem Projekt mitzuwirken.