Könnten so in Zukunft die Sitzreihen in der Economy Class im Flugzeug aussehen? Ein Designer ist überzeugt, dass sein Doppeldecker-Konzept Flugreisen revolutionieren wird.

Ein junger Designer, Alejandro Núñez Vicente, ist fest davon überzeugt, mit seiner Idee eine Revolution für das Reisen in der Economy-Class von Flugzeugen entwickelt zu haben. In einem kleinen Projekt für seine Hochschule gestaltete der 21-Jährige das "Chaise Longue Airplane Seat"-Konzept: Sitzreihen, die eine obere und untere versetzte Etage haben. Ein durchaus platzsparendes Modell.

Das Projekt wurde bereits für den Crystal Cabin Award 2021 nominiert – ein Preis, der in der Luftfahrtbranche sehr renommiert ist. Laut Berichten der Nachrichtenseite CNN soll Núñez Vicente inzwischen sein Studium unterbrochen und sich ganz seinem Design-Projekt gewidmet haben. Ein Investor, der in dem Artikel nicht genannt wird, gab dem jungen Designer dafür eine Finanzspritze, damit er weiter an der Ausarbeitung des Konzepts arbeiten kann.

Neue Gestaltung der Sitzreihen im Flugzeug

Núñez Vicente präsentierte auf der Aircraft Interiors Expo 2022 (AIX) einen Prototyp: Es gibt hierbei eine obere und eine untere Ebene von jeweils 3 Plätzen in der Sitzreihe. Ein paar Stufen führen zur oberen Reihe, wo es laut des Designers viel Beinfreiheit geben soll. Es gibt keine Staufächer für Handgepäck an der Kabinendecke mehr – das Gepäck könne künftig zwischen den Sitzreihen in entsprechenden Ablagen verstaut werden. Auch in der unteren Ebene soll es Beinfreiheit geben - und können sogar ausgestreckt werden, was ein Vorteil gegenüber bisheriger Flugzeugsitzmodellen ist. Die Passagiere, die in der unteren Ebene sitzen, haben die Rückenlehne der oberen Reihe direkt vor ihren Köpfen , was bei manchen Passagieren vermutlich für ein beklemmendes Gefühl sorgen könnte. Diesbezüglich gibt es auch kritische Stimmen.

Schaut man sich die engen Sitzreihen an, könnte die Sorge vor Unbequemlichkeit vermutlich einige Menschen von einer Reise abhalten. In gängigen Fliegern sind die Reihen in der Economy Class ja ohnehin schon eng. Jedoch haben Passagiere dort noch Rundumsicht, was bei dem neuen Konzept vermutlich nur in den oberen Reihen der Fall wäre. Menschen, die unter Klaustrophobie leiden, sehr groß oder übergewichtig sind, werden die untere Sitzreihe wohl eher meiden.

Designer zeigt sich zuversichtlich

Núñez Vicente zeigt sich ehrgeizig und zuversichtlich, dass sein Konzept bald schon Wirklichkeit werden könnte. Es wird jedoch ein längerer Prozess, weil es in der Flugzeugbranche sehr viele Regeln und Vorschriften gibt, die beim Konzipieren neuer Flugzeugsitze beachtet werden müssen. Künftig will der Sitzdesigner die Struktur der Sitzreihen noch leichter werden lassen. Er hofft, damit weitere Invstoren oder sogar Airlines von seiner Idee überzeugen zu können.

Quelle: CNN