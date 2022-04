Am 1. Juni soll's starten: Das Neun-Euro-Monatsticket für Bus und Bahn in Deutschland. Noch muss das Angebot zwar von Bundestag und Bundesrat offiziell beschlossen werden, schon jetzt ist aber klar: Das Angebot soll bundesweit gelten und nicht nur in den einzelnen Regionen der Verkehrsverbünde. So kündigte es jüngst unter anderem der Hamburger Verkehrsverbund an.

Und auch die Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag, Nyke Slawik, sagte zu Beginn der Woche der Nachrichtenagentur AFP: "Ich freue mich, dass das Neun-Euro-Ticket (...) voraussichtlich bundesweit gültig sein soll." (Details zur Ausgestaltung des Angebots lesen Sie hier.)

Mit dem Neun-Euro-Ticket umsteigefrei durchs Land

Bundesweit gültig im Juni, Juli und August für jeweils neun Euro (wer bereits ein Monatsticket besitzt, soll die Differenz erstattet bekommen) in Bus und Bahn unterwegs sein – das könnte für viele Menschen eine Gelegenheit sein, die Urlaubsreise an die See oder in die Berge in diesem Jahr nicht mit dem Auto zu unternehmen – und möglicherweise zum Bumerang werden. So befürchtet der Fahrgastverband Pro Bahn Probleme bei der Umsetzung. Es sei mit "überfüllten Zügen auf touristisch beliebten Strecken" zu rechnen, warnte Sprecher Karl-Peter Naumann in der "Rheinischen Post".

Denn: In den über weite Strecken verkehrenden Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn (u.a. ICE und Intercity) und von anderen Anbietern wie Flixtrain in die Feriengebiete soll das Ticket nicht gelten.

Es ist beschränkt auf den öffentlichen Personennahverkehr, also unter anderem auf Regionalbahnen und Regionalexpress-Züge, auf S- und U-Bahnen, Straßenbahnen, Linienbusse und mancherorts (zum Beispiel in Hamburg) auch auf Fähren.

Und dennoch: Viele Regionalzüge legen ebenfalls beträchtliche Strecken zurück und erlauben so umsteigefreies (wenn auch langsameres) Reisen in viele Ecken der Republik.

In der Fotostrecke oben sehen Sie zehn ausgewählte lange Regionalzug-Verbindungen in Deutschland, die Sie ab Juni voraussichtlich für neun Euro im Monat nutzen können.

