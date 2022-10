Homeoffice ist schön, es stößt jedoch beim kreativen Arbeiten in der Gruppe an seine Grenzen. Oftmals fehlt das gemeinsame Zeichnen am Whiteboard, das Kleben von Ideenzetteln, das gemeinsame Skizzieren mit dem Stift auf einer Tafel. Diese kreative Lücke lässt sich in Teilen mit dem Mindmap-Tool MindMeister schließen. Sie Software erlaubt das gemeinsame Bearbeiten von Mindsmaps in Echtzeit, das Einbetten von Bildern, Videos und natürlich Texten. Zudem lassen sich auch gleich Aufgaben zuweisen und Deadlines festlegen. Die erheblich im Umfang reduzierte Basisversion ist kostenlos. Die Vollversion ist mit gut acht Euro pro Monat und Nutzer kein Schnäppchen.