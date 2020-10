Sehen sie im Video: BER eröffnet – Die erste Landung im Video.





Eigentlich sollten zwei Flugzeuge gleichzeitig landen bei der Eröffnung des Großflughafens BER. Aufgrund der Wetterverhältnisse habe man am Samstag aber davon abgesehen. Nichtsdestotrotz ist der Flughafen Berlin Brandenburg "Willy Brandt" in Betrieb gegangen. Zuerst landete eine Maschine von Easyjet, danach folgte eine der Lufthansa. Nach jahrelangen Verzögerungen wegen Pfusch am Bau gilt der BER als Synonym für Fehlplanung, Missmanagement, Aufsichtsversagen und milliardenschwere Verschwendung von Steuergeldern. Aus diesem Grund verzichten die Betreiber Berlin, Brandenburg und der Bund auf eine Einweihungsparty. Diese hätte wegen der Pandemie vermutlich eh nicht stattfinden können. Die Eröffnung, die 2012 unter großem Aufsehen kurzfristig verschoben wurde, fällt nun mitten in die Corona-Krise. Wegen des Einbruchs im Flugverkehr schreibt der BER wohl auf Jahre hinaus Verluste und benötigt staatliche Hilfen. Dabei hat das Projekt die Kassen der öffentlichen Hand bereits arg strapaziert: Die Kosten stiegen von rund 2,7 Milliarden auf knapp sechs Milliarden Euro. Wegen einer Vergrößerung des Airports im Vergleich zu den ursprünglichen Planungen von 2005 verdreifachten sich die Kosten fast. Im Vorfeld der Eröffnung gab es am Flughafen eine Aktion von Klimaschützerinnen und Klimaschützern. Sie waren als Pinguine verkleidet, weil Pinguine Vögel seien, die auf dem Boden blieben, sagte eine Sprecherin. Sie wollten die Eröffnung unterbinden, weil sie die Klimaziele des Bundes in Gefahr sehen. Mit der BER-Eröffnung soll der innerstädtische Berliner Flughafen Tegel, der bei den Berlinern sehr beliebt ist, am 8. November schließen. Der alte DDR-Airport Schönefeld wird als Terminal 5 zunächst in den BER integriert, soll aber langfristig mit der Eröffnung von Terminal 3 geschlossen werden.

