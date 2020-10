Sehen Sie im Video: Dubai hat jetzt den größten Springbrunnen der Welt – so sieht er aus.









Ganz offiziell gibt es nun in Dubai den größten Springbrunnen der Welt. Am Donnerstag bekam die neue Attraktion vom Guinnessbuch der Rekorde die Auszeichnung. Der Palmenbrunnen, der sich in Dubais Hafenviertel befindet, wurde im Rahmen einer weltweit live übertragenen Präsentation inklusive Feuerwerk zum Leben erweckt. Der Brunnen erstreckt sich über eine Fläche von über 14.000 Quadratmetern. Und 128 Fontänen können Wasser bis in eine Höhe von 105 Meter schießen. Ergänzt wird das Spektakel von mehr als 3.000 LED-Leuchten, die in unterschiedlichen Farben erstrahlen. Der Plan ist, dass der größte Springbrunnen der Welt nun alle 30 Minuten eine etwa 3-minütige Show zeigt, die Musik unterlegt ist.

