Sehen Sie im Video: Mehrere Schwerverletzte bei Zugunglück in Schottland.









Es geschah um 9.40 Uhr Ortszeit am Mittwochmorgen: Bei einem Zugsunglück in Schottland sind offenbar mehrere Menschen schwer verletzt worden. Das Gebiet bei Stonehaven im Nordosten von Schottland ist von schweren Überschwemmungen betroffen. Es gebe "erste Berichte über Schwerverletzte" durch die Entgleisung eines Zuges, schrieb die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon am Mittwoch per Twitter. Es handle sich um ein "schwerwiegendes Unglück". Ein Personenzug war anscheinend entgleist am Mittwochmorgen. nachdem es über Nacht stark geregnet hatte. Der britische Premier Boris Johnson sagte, er sei traurig zu erfahren, dass hier etwas sehr Schlimmes passiert sei. Es gab auch Medienberichte über etwaige Todesopfer, die allerdings zunächst nicht bestätigt wurden. Rettungskräfte waren vor Ort im Einsatz, das genaue Ausmaß der Schäden war vorerst nicht absehbar.

