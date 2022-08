"Die Leute, die einen Dackel haben, sind ein wenig verrückt – genau wie die Hunde", sagt Eric van den Broek, Inhaber des europaweit einzigen Teckel Hotels. Der aus den Niederlanden stammende Hotelbesitzer hat selbst zwei Dackel und ist großer Fan der Jagdhunde. Ohnehin eine populäre Hunderasse, erlebt der Teckel seit einigen Jahren einen regelrechten Boom. Van den Broek ­– Mitglied zahlreicher Dackel-Fanclubs – ist der Hype nicht entgangen.

Andere Hunde als Dackel nur in Ausnahmefällen erlaubt

2016 hatte er das Gasthaus in Mayerhofen in Österreich als Wintersport-Hotel übernommen. "Dann haben wir überlegt, was man im Sommer machen könnte", erzählt er. "Aus Witz" habe er in der Dackel-Community gefragt, was die Hunde-Fans von einem Hotel für die Vierbeiner halten würden. Die Resonanz sei so positiv gewesen, dass er die Unterkunft einen Sommer lang in ein Teckel Hotel verwandeln wollte. Was als spaßiges Event begann, habe bereits im ersten Monat so viele Besucher angezogen, dass der Hotelier bei dem Konzept geblieben ist: Im Winter kommen Skifahrer, im Sommer Dackelbesitzer mit ihren Hunden.

"Wir sind keine Hunde-Pension, sondern ein ganz normales Hotel", erläutert der Niederländer. Auch Gäste, die ohne Vierbeiner anreisen, sind willkommen. Für Hundehalter gilt: Zwei Dackel sind im Übernachtungspreis beinhaltet, mehr dürfen nach Absprache dazukommen. Schwierig wird es für andere Rassen. "Dackeln sind Hunde mit sehr großem Charakter und eigenem Willen", sagt der Hotelier. Wenn andere und insbesondere größere Hunde dazukämen, würde das die Dackel ängstigen. Gänzlich verboten sind andere Rassen aber nicht. Wenn Gäste mit Dackel auch einen anderen Hund besitzen und diesen mitnehmen wollen, sei das meist kein Problem. Auch Dackel-Mischlinge dürfen mit ihrem Halter einchecken.

Die Liebe zu dem Jagdhund verbindet die Urlauber. "Sie haben alle das gleiche Interesse und verstehen sich gut", berichtet van den Broek. Die meisten Gäste kommen aus Belgien, den Niederlanden, Deutschland. Aber auch aus Dänemark, Schweden, Russland oder den USA seien bereits Hundehalter angereist. Die Preise für einen Aufenthalt im Teckel Hotel starten ab 67,50 Euro pro Nacht.