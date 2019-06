Ob in Deutschland oder Frankreich, in Spanien oder Portugal, auf den Kanaren oder den Balearen – rund um den Globus verstreut gibt es unendlich viele traumhafter Sandstrände, die zum Baden einladen. Wenn auch Sie Ihren nächsten Sommerurlaub am Strand verbringen wollen, gibt es eine Vielzahl Reiseutensilien, die Sie besser nicht zu Hause vergessen sollten. Damit Sie nicht den Überblick verlieren, haben wir für Sie die ultimative Packliste zusammengestellt, an der Sie sich einfach orientieren können.

Am Ende des Artikels finden Sie ein PDF der gesamten Packliste zum Herunterladen und Ausdrucken.

1. Dokumente und Unterlagen

Grundsätzlich sollten Sie sich im Urlaub immer und überall ausweisen können, daher gehören Ihr Personalausweis und Ihr Reisepass unbedingt ins Handgepäck. Das Gleiche gilt für Ihren Führerschein, sofern Sie mit dem eigenen Auto anreisen wollen oder aber einen Mietwagen für Ihren Aufenthalt vor Ort gebucht haben. Und natürlich brauchen Sie auch Ihre Krankenkassenkarte sowie eine Kopie Ihrer Auslandskrankenversicherung – sofern Sie eine besitzen – für den Notfall. Des Weiteren gehören zu den wichtigsten Dokumenten im Sommerurlaub folgende Unterlagen:

Zug- oder Flugtickets

Buchungsunterlagen Ferienunterkunft

Buchungsunterlagen Mietwagen

Visum (wenn notwendig)

Reiseführer

Reise-App (Offline-Karten)

2. Bargeld und Finanzen

Im Urlaub ist es empfehlenswert, immer genügend Bargeld mit sich zu führen. Dazu zumindest eine Kreditkarte, mit der Sie auch im Ausland kostenlos Geld abheben können. Am besten bewahren Sie beides getrennt voneinander auf, zum Beispiel das Geld im Portemonnaie und die Geldkarte in einer Bauchtasche mit RFID-Blocker – oder aber in einem Brustbeutel mit Diebstahlschutz, damit Ihre Kreditkarte nicht heimlich ausgelesen werden kann. Sinnvoll ist auch, die Notfallkontaktdaten Ihrer Bank zu notieren. Nehmen Sie außerdem mit:

Auslandswährung (falls erforderlich)

EC-Karte

Geldbörse

Handy

Ladekabel

3. Strand und Pool

Egal, ob Sie Ihren Sommerurlaub am Strand oder am Pool verbringen: Von der Kühltasche über den Sonnenschirm bis hin zur Luftmatratze gibt es eine Vielzahl praktischer Badeutensilien, die Ihnen den Aufenthalt versüßen. Eine wasserdichte Handyhülle, eine winddichte Strandmuschel oder auch eine komfortable Strandmatte sind vor allem dann sinnvoll, wenn Sie Ihren Urlaub am Meer verbringen. In jedem Fall müssen Sie sich jedoch vor der intensiven Sonneneinstrahlung schützen, daher dürfen folgende Dinge – neben den wichtigsten Standards – in Ihrem Koffer auch nicht fehlen:

Sonnenschutz

Aftersun Lotion

Sonnenbrille

Sonnenhut

Badeanzug/ Bikini/ Badeshorts

Badetuch /Strandtuch

Flip Flops

Bücher und/oder Zeitschriften

Schwimmflügel (für Kinder)

4. Reiseapotheke

Fullscreen

Leider sind wir auch im Urlaub nicht vor Krankheiten gefeit. Vor allem der Magen reagiert bei einer besonders exotischen Küche gern einmal über – aus diesem Grund gehört ein Mittel gegen Durchfall in jedem Fall in die Reiseapotheke. Genauso wie ein Insektenschutzmittel, persönliche Medikamente, aber auch Blasenpflaster. Damit Sie während Ihrer Reise keine bösen Überraschungen erleben, sollten Sie folgende Utensilien ebenfalls auf Ihre Packliste schreiben:

Verbandsmaterial

Schmerz- und Fiebermittel

Mittel gegen Erkältung

Wund- und Heilsalbe

Nasenspray

Augentropfen

Mückenspray

5. Hygiene und Pflege

Damit Sie Ihrer täglichen Körperhygiene auch im Sommerurlaub nachgehen können, brauchen Sie einen gut ausgestatteten Kulturbeutel. Die darin befindlichen Fächer bieten genügend Platz für Ihre Pflegeprodukte – am besten verwenden Sie bei Shampoo, Spülung und Duschgel sogenannte Reisegrößen, dann haben Sie mehr Stauraum für die restlichen Artikel wie zum Beispiel Rasierer, Handwaschmittel, Wattestäbchen oder auch:

Deo

Zahnbürste und -pasta

Cremes (Hand, Gesicht, Körper)

Lippenpflege

Bürste oder Kamm

Haargummis

Schminke

Damenhygieneartikel

Kontaktlinsen

Verhütungsmittel

6. Kleidung

Beim Koffer packen werden Sie schnell merken, dass Ihre Kleidung einen Großteil des Gepäcks ausmacht. Spätestens im Urlaub wird Ihnen jedoch auffallen, dass Sie nicht mal die Hälfte davon anziehen. Um Platz zu sparen oder auch vor Ort noch die Möglichkeit zu haben, neue Sachen einzukaufen, reicht es daher vollkommen aus, wenn Sie von diesen Kleidungsstücken eine gut sortierte Auswahl mitnehmen:

Unterwäsche

Socken

T-Shirts, Tops, Oberteile

Kleider und Röcke

Shorts und lange Hosen

Gürtel (falls notwendig)

Pullover oder Strickjacke

eine dünne Jacke

leichte und feste Schuhe

Sportsachen (falls gebraucht)









Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.