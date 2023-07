von Samira Debbeler Der Sommer ist endlich da und mit ihm locken Sonne, Strand und Meer. Doch bevor es in den wohlverdienten Strandurlaub geht, ist eine gründliche Vorbereitung unerlässlich. Damit Sie keine wichtigen Dinge vergessen und Ihren Urlaub in vollen Zügen genießen können, zeigt der stern Ihnen die ultimative Packliste für Ihren Strandurlaub.

Der Sommer ist da, die Sonne strahlt vom blauen Himmel, und die Temperaturen laden zum Strandtag ein. Doch bevor Sie Ihre Zehen in den warmen Sand stecken, sollten Sie sicherstellen, dass Sie alles dabei haben, was Sie für einen unvergesslichen Tag am Meer benötigen. Hier sind zehn Dinge, die am Strand nicht fehlen dürfen.

1. Sonnenschutz für die Haut

Ein absolutes Muss, um Ihre Haut vor den schädlichen Strahlen der Sonne zu schützen: UV-Schutz. Vergessen Sie nicht, Sonnencreme mit einem hohen Lichtschutzfaktor, Sonnenhut, Sonnenbrille und After-Sun-Lotion einzupacken. Wiederholte Sonnenbrände können Hautkrebs verursachen. Durch den Einsatz von UV-Schutz am Strand, wie zum Beispiel Sonnencreme mit einem hohen Lichtschutzfaktor (LSF) und UV-schützender Kleidung, kann das Risiko reduziert werden.

2. Ausreichend Badekleidung

Egal, ob Sie sich für einen Bikini, Badeanzug oder Boardshorts entscheiden – stellen Sie sicher, dass Sie genügend Badebekleidung einpacken. Wählen Sie Badekleidung aus hochwertigen Materialien, die für den Einsatz im Wasser geeignet sind. Schnell trocknende Materialien wie Nylon, Polyester oder Elasthan sind oft eine gute Wahl. Sie sollten langlebig, dehnbar und chlorbeständig sein, um den häufigen Einsatz im Wasser standzuhalten.

3. Praktische Strandtücher

Große, saugfähige Strandtücher sind unverzichtbar, um sich nach einem erfrischenden Bad im Meer abzutrocknen und auf ihnen zu entspannen. Sie haben oft auffällige Designs und bunte Muster, die das Strandambiente unterstreichen. Sie können sie auch als Schutz vor der Sonne verwenden, indem Sie sie über sich legen oder als improvisierten Sonnenschirm nutzen. Darüber hinaus können sie als Umkleidehilfe dienen.

4. Geräumige Strandtasche

Eine geräumige Strandtasche bietet Platz für alle wichtigen Dinge, die Sie am Strand benötigen, wie z.B. Sonnencreme, Wasserflaschen, Snacks, ein gutes Buch und Strandspielzeug. Eine speziell für den Strand konzipierte Tasche ist oft aus Materialien hergestellt, die sand- und wasserabweisend sind. Dadurch können Sie Ihre Sachen besser schützen.

5. Schutz vor Sand

Ein Strandlaken oder eine Stranddecke kann als Schutzschicht gegen Sand dienen, wenn Sie sich hinlegen oder Ihr Essen genießen möchten. Eine Stranddecke kann auch für andere Aktivitäten verwendet werden. Sie können sie zum Beispiel als Yoga-Matte, fürs Karten spielen, Brettspiele oder als Unterlage für Kinderspiele nutzen.

6. Wasserflaschen und Snacks

Halten Sie sich hydratisiert und versorgen Sie sich mit leckeren Snacks für zwischendurch. Denken Sie an Früchte, Nüsse oder energiereiche Riegel. Sandwiches sind ebenfalls eine gute Wahl für einen Strandtag. Sie können sie vorbereiten und in der Lunchbox mitnehmen. Auch Käsewürfel oder -scheiben mit Crackern sind eine leckere und einfache Option für einen Snack am Strand. Wählen Sie haltbare Käsesorten, die nicht leicht schmelzen, wie zum Beispiel Cheddar oder (älteren) Gouda.

7. Strandspielzeug

Ein Frisbee-Spiel ist eine unterhaltsame Aktivität, die sowohl von Kindern als auch Erwachsenen genossen werden kann. Es ist ein einfacher Sport, der keine spezielle Ausrüstung oder Vorbereitung erfordert. Einfach den Frisbee mitnehmen und schon kann der Spaß beginnen! Aber auch ein Beachball, Sandeimer und Schaufel oder Schnorchelausrüstung bringen Spaß und Abwechslung in Ihren Strandtag.

8. Packliste Strandurlaub: Unterhaltung gegen Langeweile

Packen Sie ein gutes Buch, Zeitschriften oder ein tragbares Musikgerät ein, um sich während Ihrer Strandzeit zu entspannen und zu genießen. Das Buch "101 Essays, die dein Leben verändern werden" von Brianna Wiest kann dabei als perfekter Strandbegleiter dienen. Das Credo der Bestseller-Autorin lautet: "Wer lernt, anders zu denken, kann sein Leben neu erfinden." Und so kann der Strandurlaub auf eine ganz andere Weise zusätzlich erholsam sein.

9. Kleidung und Accessoires

Neben Ihrer Badekleidung sollten Sie auch leichte und luftige Kleidung einpacken, um sich nach dem Tag am Meer umzuziehen. Vergessen Sie nicht, eine Extra-Tasche für schmutzige oder nasse Kleidung mitzunehmen. Strandkleidung besteht oft aus atmungsaktiven Materialien wie Baumwolle oder Leinen. Sie sind locker geschnitten und ermöglichen eine gute Luftzirkulation, was an heißen Strandtagen für Komfort sorgt. Die Sachen können auch schnell trocknen, wenn sie nass werden, was besonders praktisch ist, wenn Sie ins Wasser gehen oder schwitzen.

10. Erste-Hilfe-Set

Sicherheit steht immer an erster Stelle. Stellen Sie sicher, dass Sie ein kleines Erste-Hilfe-Set mit Pflastern, Desinfektionsmittel und Schmerzmitteln dabei haben. Am Strand gibt es oft scharfe Muscheln, Steine oder Glasscherben, die zu Schnitten oder Schürfwunden führen können. Mit einem Erste-Hilfe-Set können Sie diese Wunden reinigen, desinfizieren und verbinden, um eine Infektion zu vermeiden.

Mit dieser umfassenden Packliste sind Sie bestens vorbereitet, um einen unvergesslichen Strandurlaub zu erleben. Ein gut gepackter Koffer oder Rucksack ermöglicht es Ihnen, sorgenfrei am Strand zu entspannen, die Sonne zu genießen und neue Abenteuer zu erleben. Also packen Sie Ihre Tasche, setzen Sie Ihre Sonnenbrille auf und machen Sie sich bereit für den Urlaub.

